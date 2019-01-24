Чиновница: «Рожать надо до 30, после деньги уже не нужны»

Депутаты Великого Новгорода решили выдавать дополнительные выплаты в 100 тысяч рублей за первого ребенка, родившим в возрасте до 29 лет. Об это сообщает информационное агентство "Интерфакс".

Вчера, 23 января, данный закон был принят большинством голосов сразу в двух чтениях. Губернатор Андрей Никитин должен подписать договор, после чего его опубликуют и он официально вступит в силу. По документы планируют начислять выплату, когда ребенку, рожденному после 1 января 2019 года, исполнится полтора года. Деньги возможно будет потратить только на улучшение жилищных условий.

У депутатов возникли споры о возрастном цензе закона. Чиновник Александр Кашицын предложил не дискриминировать женщин по возрастному признаку и помогать всем на равных условиях. Председатель думы Елена Писарева ему возразила, высказав, что "после 30 женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить".

Сегодня, 24 января, Елена Писарева заявила, что деньги будут выделены жительницам области до 29 лет включительно, так как именно они нуждаются в жилье. По мнению Писаревой, женщины региона в возрасте 30-40 лет "отчасти" им обеспечены.

Читайте также:

В 2019 году увеличится максимальный размер...

Названа сумма пособия на первого ребенка в России

Вскоре за рождение третьего ребенка россиянам будут...