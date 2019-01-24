Соцопрос: почему россияне отказываются заниматься политикой

По данным опроса, который был проведен в декабре 2018 года, большинство россиян заявили о неготовности активно участвовать в политике.

Опрос был проведен Левада-центром. Как оказалось, 41% опрашиваемых россиян не готовы участвовать в политической жизни страны, а еще 31% ответили "скорее нет". Всего было опрошено 1,6 тысяч человек старше 18 лет в разных регионах страны.

Среди активистов нашлось всего 8%, которым не все равно на политику. С 2015 года, когда готовность поучаствовать в политической жизни высказали 5%, это максимум. Так еще 17% респондентов, опрашиваемых в этом году отметили, что скорее всего смогли бы поучаствовать в политической жизни.

Большинство из тех, кто принял участие в опросе объяснили свое нежелание участвовать в подобных процессах жизни государства тем, что политика не подходит для всех граждан. Нужны необходимые знание и склад ума, а также сильный интерес к этой сфере. 25% признались, что ничего не понимают в политической сфере и никогда не интересовались ей. В то же время число тех, кто не хочет заниматься политикой из-за боязни преследования со стороны властей составило около 6%, с марта 2017-го число людей с данной точкой зрения выросло на 1%.

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