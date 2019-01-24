Сайты регионов и министерств могут «обвалиться» 1 февраля

Из-за изменений в системе доменных имен (DNS) сайты некоторых федеральных ведомств и правительств ряда регионов могут стать недоступны. Об этом рассказали эксперты Института развития интернета.

Нововведения вступят в силу с первого февраля текущего года. Среди сайтов, которые, возможно, станут недоступны для пользователей порталы Федеральной таможенной службы, министерства образования науки, Минприроды и Минсельхоза, сайты правительств Нижегородской и Ульяновской областей и другие. Данные меры необходимы из-за того, что сайты не смогут больше работать, если их программное обеспечение не обновить в скором времени.

В институте отметили, что проблема не коснется самых популярных сайтов и тех, что регулярно обновляют программное обеспечение. Сбои возможны лишь для тех, кто поддерживает собственный сервер, а это часто делают государственные структуры и крупные частные предприятия.

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