Безработица в России "перекинулась" на молодежь

С каждым годом молодежи становится все труднее устраиваться на работу и делать первые профессиональные шаги в карьере. Данные Роструда за 2015 год показали, что 30,5% всех российских безработных — молодежь в возрасте от 14 до 29 лет.

По замечанию Елена Панина, депутат Госдумы и председателя Московской конфедерации промышленников и предпринимателей, молодые люди в большом количестве оказываются на бирже труда, за последний год их число выросло до 1 миллиона человек. Из обратившихся в службы занятости выпускников вузов и колледжей работу получают всего 30%.

Искать серьезную работу с перспективой на дальнейшую карьеру не так просто. Молодежь попадает в первую группу риска при сокращениях и увольнениях, так как у них нет необходимого опыта, а одного желания мало. Специалисты пришли к выводу, что безработных людей в возрасте 15-24 лет в России уже в пять раз больше, чем нетрудоустроенных 30-49-летних. В сентябре среди безработных городских жителей числилось 31,6% россиян 15-24 лет, по данным Росстата. У 20-24-летних этот показатель составляет 13,5%, а к 25-29 годам снижается до 4,6%.

Среди основных причин безработицы — разница в устремлениях и ожиданиях выпускников с реальностью. На рынке труда необходимы курьеры, слесари, страховые агенты, а многие хотят быть юристами и банкирами. К тому же конкуренция среди молодых специалистов в разы выше, чем среди зрелых. На одну вакансию для молодежи приходится 10 резюме, тогда как в целом по рынку этот показатель составляет 6,8, по данным HеadHunter.

Чем младше потенциальный соискатель, тем выше у него запросы и к заработной плате и к условиям труда. Однако после окончания университета запросы значительно снижаются. Эксперты советуют начинать работать на 3-4 курсах учебного заведения.

Еще одна причина безработицы — подготовка в вузах и колледжах. По мнению экспертов, образование стало слишком зациклено на теории, в то время как потенциальным соискателям необходимо понимать, чем они будут заниматься и на что идут, выбирая профессию. Если ввести в колледжах дуальную систему, которая предполагает, что часть обучения будет проходить на рабочих местах, то с каждым годом в России будет все меньше молодежи с неопределенными мыслями о том, куда лучше пойти работать.

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