Россияне увидят 31 января затмение Суперлуны

Россияне 31 января смогут увидеть редкое астрономическое явление — затмение Суперлуны. Наблюдать его можно будет на всей территории страны, но лучше всего будет видно на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Полная Луна в этот день станет Суперлуной, попадет в тень Земли и произойдет ее затмение. Видимый диаметр Луны вырастет примерно на 8%, её диск станет красно-бурым. расстояние между планетой и спутником составит 358 994 км.

В Москве Суперлуну можно будет увидеть в 17.00, она уже потихоньку начнет выходить из тени Земли.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что ученые рассказали о значимых астрономических событиях 2018 года. Великое противостояние Марса и Земли, когда две соседние планеты сходятся на минимальное расстояние, полное лунное затмение, традиционные сезонные метеорные потоки или "дожди".

2018 год будет богат на астрономические явления, которые можно будет наблюдать с Земли.

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