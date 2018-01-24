Названы причины гибели замерзшего на даче удмуртского школьника

В Удмуртии в Воткинске найденный на даче замерзший 11-летний школьник накануне весь день пил со сверстниками. Удручающий факт был установлен в ходе проверки СК, сообщает ведомство.

После школы мальчик и двое его друзей отправились выпивать на дачу. В течение дня 12-летний школьник несколько раз бегал в магазин, где воровал выпивку. В результате погибший школьник выпил столько, что не смог двигаться и упал возле дачного домика.

Приятели покинули его, мальчик остался один. В итоге ребенок погиб от переохлаждения.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 21 января в Воткинске тело замерзшего 11-летнего школьника было найдено в одном из садоводческих массивов. Мальчик накануне не вернулся домой из школы. Пост о пропаже ребенка был размещен в субботу, 20 января, в городских соцсетях.

На тот момент было известно, что температура воздуха в ночь с субботы на воскресенье опустилась до -19 градусов. Родители ребенка понятия не имели, где он находится.

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