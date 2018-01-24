В один тык: билеты на поезд можно будет покупать по отпечатку пальца

Россияне вскоре смогут покупать билеты на поезд по отпечатку пальца. Сейчас этот вопрос прорабатывается банком, система для этого уже внедрена, сообщает РЖД.

Система оплаты с помощью Apple Pay в компании действует с июня. Сейчас разрабатываются технологии Android Pay и Samsung Pay. Также РЖД разрабатывает программу, при которой для покупки билета пользователь может отсканировать данные своего паспорта, используя мобильное приложение.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что ФПК предлагает разрешить проезд детей старше 10 лет без сопровождения взрослого. Транспортники сами будут предоставлять услугу сопровождения.

Проводник будет сопровождать ребенка в пути и отвечать за него, а на платформе по месту назначения сдаст его в руки доверенному лицу. Но пока железнодорожники только изучают опыт коллег. Сейчас школьникам разрешают путешествовать железнодорожным транспортом без родителей только в группе с тренером или воспитателем.

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