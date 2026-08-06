Карьера под угрозой: привычка доверять задачи нейросетям привела к неожиданным потерям мест в штате

Законодательство пока не содержит четких правил, регулирующих внедрение искусственного интеллекта в профессиональную деятельность. Однако отсутствие профильных норм не гарантирует сотрудникам полную свободу действий. Юристы предупреждают: использование ИИ-инструментов может стать поводом для дисциплинарного взыскания или даже увольнения, если это противоречит внутренним регламентам организации.

Работодатель вправе самостоятельно определять границы дозволенного, закрепляя их в должностных инструкциях или локальных актах. Если компания вводит запрет или ограничения на применение нейросетей, сотрудник обязан соблюдать эти предписания после того, как ознакомится с ними под подпись. Нарушение установленных правил дает руководству законное основание для применения мер воздействия, вплоть до расторжения договора.

"Работодатели должны четко прописывать допустимость использования нейросетей в трудовых договорах, чтобы избежать правового вакуума при спорных ситуациях", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Как отмечает Газета.Ru со ссылкой на Вячеслава Печникова, при игнорировании требований компании к работнику применяются нормы Трудового кодекса. В частности, речь идет о пунктах 5 и 6 статьи 81 ТК РФ. Основанием для увольнения может стать как неоднократное неисполнение обязанностей при наличии действующего взыскания, так и однократное грубое нарушение трудовых функций. Подобные риски утечки данных через чат-боты часто становятся ключевым аргументом для введения запретов на ИИ в корпоративном секторе.

Ответы на популярные вопросы о применении ИИ

Имеет ли право работодатель полностью запретить ИИ?

Да, компания вправе ограничить использование сторонних нейросетей в рамках должностной инструкции для защиты конфиденциальной информации.

Можно ли уволить за использование нейросети, если запрета не было?

Если в локальных нормативных актах нет прямого запрета, увольнение по этой причине будет оспоримым в суде, однако важно доказать, что использование ИИ не привело к невыполнению трудовых функций.

Нужно ли подписывать дополнительные документы при вводе запрета на ИИ?

Да, любые изменения в условиях работы или новые требования к использованию ПО должны быть доведены до сведения сотрудника под подпись.

Что делать, если ИИ-инструменты официально внедрены в рабочий процесс?

В этом случае работа с нейросетями становится частью ваших обязанностей, и их выполнение регулируется внутренними протоколами компании.

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