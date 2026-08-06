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Управляющие компании в РФ обяжут содержать диспетчерские службы в режиме 24/7

Общество » Практика

С 1 сентября 2026 года в России изменятся правила лицензирования управляющих компаний (УК). Новые требования обяжут организации содержать круглосуточные диспетчерские службы и нанимать персонал с профильным образованием. Об этом сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Управляющая компания
Фото: Правительство Московской области by ГЖИ МО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Управляющая компания

Новые требования к УК

Основное изменение коснётся доступности сервисов для жителей. Теперь каждая управляющая компания обязана открыть офис для приёма граждан и организовать работу аварийно-диспетчерской службы в режиме 24/7.

Процесс получения лицензии станет быстрее: Государственная жилищная инспекция будет выдавать документ за 10 дней вместо прежних 30.

Квалификация персонала

Законодатели усиливают контроль над тем, кто управляет жилым фондом. К специалистам вводят жесткие образовательные цензы.

Должность Требование к квалификации
Инженер и бухгалтер Профильное образование и подтвержденный стаж работы
Генеральный директор Квалификационный аттестат, внесенный в федеральный реестр

"Новые стандарты — это шаг к тому, чтобы каждая управляющая компания действительно работала для людей, а не против них", — пояснил Никита Чаплин.

Что делать жителям

Для жителей северных и промышленных регионов, где износ сетей часто выше среднего, наличие квалифицированного инженера в штате УК становится критически важным фактом. От этого зависит скорость ликвидации аварий на теплосетях или водопроводе.

Никита Чаплин рекомендует собственникам проверить статус лицензии своей управляющей организации. Если компания не сможет подтвердить соответствие новым правилам, жильцы могут инициировать её смену через общее собрание собственников.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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