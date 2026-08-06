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Соцфонд начнет назначать выплаты почетным донорам беззаявительно

Общество » Практика

С 2027 года выплаты почетным донорам и людям с поствакцинальными осложнениями переходят под управление Социального фонда России (СФР). Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Ранее эти вопросы решались на уровне регионов, теперь полномочия передают в федеральный центр.

мужчина донор
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
мужчина донор

Перевод выплат в СФР должен упростить жизнь получателям: фонд планирует назначать деньги беззаявительно. Это значит, что человеку не придется собирать справки и писать заявления — система сама проверит данные и перечислит средства.

"Мы расширяем перечень услуг, которые люди начнут получать беззаявительно, в более простом и удобном формате. Благодаря отлаженным процессам и автоматизации фонд быстрее проверяет данные и назначает выплаты", — пояснил председатель СФР Сергей Чирков.

Централизация соцподдержки

Передача функций в Соцфонд носит системный характер. Сейчас ведомство уже курирует 72 меры поддержки, которые раньше распределяли другие органы. В этот список вошли детские пособия, выплаты семьям силовиков и компенсации пострадавшим от радиации.

Процесс объединения будет продолжаться поэтапно:

Срок / Перспектива Что меняется
С 2026 года Региональные соцдоплаты к пенсии объединяются с федеральными в единый стандарт.
С 2027 года Выплаты почетным донорам и пострадавшим от прививок переходят в СФР.
В будущем (планы) Возможен перевод пособий ветеранам труда, выплат на школьную форму и пособий по погребению.

Для жителей удаленных территорий, включая Дальний Восток, такая централизация может сократить разрыв в качестве обслуживания. Когда выплаты зависят от регионального бюджета и местных регламентов, сроки и порядок получения денег могут отличаться. Федеральный стандарт должен убрать эту разницу и избавить людей от необходимости посещать разные ведомства.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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