Россиянам разъяснили, когда выгоднее брать больничный в 2026 году

В 2026 году расчет пособия по временной нетрудоспособности ограничен жесткими рамками: минимальным и максимальным порогами выплат. Сумма больничного зависит от среднего дневного заработка за два предшествующих года, но не может выйти за пределы установленных лимитов.
Нижняя планка привязана к МРОТ, который с 1 января 2026 года составляет 27 093 рубля. Из-за этой привязки сумма дневной выплаты меняется в зависимости от количества дней в месяце.
|Месяц (количество дней)
|Минимальная выплата в день
|31 день
|873,97 рубля
|30 дней
|903,10 рубля
|Февраль (28 дней)
|967,61 рубля
Верхний предел выплат в 2026 году зафиксирован на отметке 6 827,40 рубля в день. Такую сумму получают работники со стажем от 8 лет и годовым заработком свыше 2,1 млн рублей.
Следить за статусом документа можно через портал Госуслуг в разделе "Здоровье". Там доступны данные об открытии, продлении и закрытии электронного листка нетрудоспособности, а также возможность скачать справку для работодателя.
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