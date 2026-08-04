Чужие долги больше не пройдут: в России радикально пересмотрели правила одобрения кредитов

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Общество » Практика » Как отстоять права

Президент России подписал закон, обязывающий информировать граждан о заключении кредитных договоров через портал "Госуслуги". Механизм автоматических уведомлений начнет действовать с 1 октября 2027 года. Документ опубликован на официальном портале правовых актов и направлен на минимизацию рисков оформления займов по подложным данным.

Деловая женщина за компьютером
Фото: Pravda.Ru by Марианна Волкова is licensed under Все права защищены
Деловая женщина за компьютером

Регулятор вводит дополнительные фильтры для защиты финансового периметра граждан. Согласно закону, при получении информации о новом займе квалифицированные бюро кредитных историй (БКИ) обязаны в течение 15 минут направить сообщение в личный кабинет пользователя на "Госуслугах". В уведомлении будут отражены параметры сделки: полная стоимость кредита, лимит, срок возврата и напоминание о "периоде охлаждения", в течение которого клиент вправе отказаться от договора.

Для технического обеспечения системы БКИ должны интегрировать свои информационные платформы с единой системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) не позднее 1 июня 2027 года. Прозрачность операций позволит заемщикам оперативно реагировать на подозрительную активность. На фоне усиления контроля за финансовым сектором в стране сохраняется высокая востребованность краткосрочного фондирования, что требует от потребителей взвешенного подхода к планированию долговой нагрузки.

"Внедрение мгновенного информирования — это необходимый шаг для купирования схем с использованием методов социальной инженерии и украденных персональных данных. Основная ценность здесь не в самом факте сообщения, а в его скорости: пятнадцатиминутный интервал позволяет человеку заблокировать выдачу средств еще до того, как мошенники успеют их обналичить", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников.

Закон устанавливает жесткую связку между кредиторами, БКИ и государственной цифровой платформой. Банки и микрофинансовые организации теперь обязаны иметь действующие договоры с БКИ, способными обеспечить передачу данных в СМЭВ. Данная мера дополняет общую стратегию цифровизации правоотношений, которая затрагивает как финансовую сферу, так и правила оформления трудовых договоров для молодых специалистов.

Ответа на популярные вопросы о кредитных уведомлениях через "Госуслуги"

Зачем вводится новая система уведомлений?

Главная цель — борьба с кредитным мошенничеством. Граждане смогут мгновенно узнать о займе, который они не оформляли, и вовремя предпринять юридические действия для оспаривания сделки.

Какую информацию я увижу в сообщении?

В уведомлении укажут сумму кредита, процентную ставку, срок погашения и возможность расторжения договора в рамках установленного законом периода отказа.

Когда закон вступит в силу?

Обязательная рассылка уведомлений через "Госуслуги" начнется с 1 октября 2027 года. К июню того же года бюро кредитных историй завершат техническую подготовку систем.

Кто будет отправлять уведомления?

Информированием займутся квалифицированные бюро кредитных историй, в которые банки и МФО передают сведения о каждой совершенной сделке.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Людмила Айвар
Людмила Áйвар — российский юрист, общественный деятель
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