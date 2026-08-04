Собственников жилья загнали в рамки: безвозмездная передача квадратных метров обросла новыми барьерами

С начала 2025 года процедура безвозмездной передачи жилья в России существенно изменилась: теперь любой договор дарения недвижимости потребует обязательного нотариального заверения. Это правило касается как передачи всей площади объекта, так и отдельных долей, вне зависимости от того, является ли получатель членом семьи или посторонним лицом. Для близких родственников сохраняются налоговые преференции, однако юридическая чистота сделки теперь будет под жестким контролем специалистов, что особенно важно в условиях, когда государство готовит масштабные перемены для семей и корректирует меры социальной поддержки.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Оформление дарения квартиры

Юридические тонкости и стоимость оформления

Согласно новым нормам, нотариус обязан детально проверить право собственности, дееспособность участников и наличие обременений на объект. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на депутата Сергея Гаврилова, после подписания документов данные автоматически уходят в Росреестр, а одаряемый обретает статус собственника сразу после фиксации записи в ЕГРН. Важно понимать, что вернуть подаренные квадратные метры по первому требованию бывший владелец уже не сможет.

Финансовая нагрузка при оформлении складывается из нескольких составляющих. Федеральный тариф составляет 0,5% от кадастровой оценки квартиры, при этом его размер ограничен рамками от 300 рублей до 20 тысяч рублей. При сделках между родителями, детьми или супругами эта ставка снижается вдвое. Дополнительно участникам придется оплатить региональные сборы и стандартную государственную пошлину за регистрацию прав.

"Нотариальное удостоверение становится дополнительным фильтром безопасности, защищающим пожилых людей от необдуманных решений, однако дарителю стоит помнить, что он фактически лишается всех прав на жилье в момент регистрации", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Налоговые льготы и риски для дарителя

Освобождение от уплаты НДФЛ при получении квартиры в дар предусмотрено только для узкого круга лиц: супругов, детей, родителей, внуков, дедушек, бабушек, а также братьев и сестер. Остальным категориям граждан, включая племянников, дядей и теть, придется заплатить 13% от стоимости имущества. При этом ставки прогрессивного налогообложения в 18-22% к таким операциям не применяются, подчеркивает Гаврилов.

Передача единственного жилья требует особой осторожности, так как право на проживание в квартире не сохраняется за прежним владельцем автоматически. Отмена свершившегося факта дарения возможна лишь в исключительных случаях, предусмотренных законом. "Отменить исполненное дарение можно лишь по основаниям закона, например при покушении на жизнь дарителя или умышленном причинении ему телесных повреждений", — отмечает Гаврилов.

Ответы на популярные вопросы о дарении квартир

Нужно ли платить налог, если квартиру дарит родная тетя?

Да, племянники не входят в перечень близких родственников, освобожденных от налога, поэтому им придется оплатить НДФЛ в размере 13% от кадастровой стоимости объекта.

Можно ли оформить дарственную без участия нотариуса?

С 13 января 2025 года нотариальное удостоверение договора дарения недвижимости становится обязательным для всех категорий граждан без исключения.

Какие документы подтверждают переход права собственности?

Основным документом является выписка из ЕГРН, подтверждающая внесение соответствующей записи о новом владельце на основании договора дарения.

Может ли даритель передумать и забрать квартиру обратно?

Просто так аннулировать сделку нельзя. Отмена дарения возможна только через суд при доказанном совершении преступления против жизни или здоровья дарителя со стороны одаряемого.

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