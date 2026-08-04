Купили золото с рук? Эти способы проверки помогут вычислить подделку до того, как станет поздно

Покупка золотых украшений с рук или без должной проверки документов сопряжена с рисками, ведь современные технологии фальсификации позволяют имитировать внешний вид благородного металла с высокой точностью. Хотя домашние способы не заменят профессиональную экспертизу, они позволяют провести предварительный скрининг изделия и выявить грубую подделку до визита к ювелиру или в ломбард.

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Визуальный контроль и проверка клейма

Первичная оценка начинается с осмотра при дневном освещении. Настоящее золото обладает глубоким, мягким блеском.

Если изделие подозрительно ярко сияет или имеет сероватый подтон, стоит присмотреться к местам наибольшего износа: звеньям цепей, застежкам и ободкам колец. Проступание иного оттенка металла — верный признак гальванического покрытия.

"При визуальном осмотре важно искать именник рядом с пробой. Отсутствие клейма или его нечеткое начертание практически всегда свидетельствуют о кустарном происхождении изделия, что часто встречается в сегменте, где украшения копируют люксовые модели из недрагоценных сплавов", — отметила в беседе с Pravda.Ru Ксения Анисимова.

Методы экспресс-тестирования

Для базовой проверки можно использовать магнит, уксус или керамическую поверхность. Золото — парамагнетик, поэтому оно не притягивается к неодимовым магнитам. Однако этот тест не является стопроцентным, так как мошенники часто используют немагнитные сплавы, такие как латунь или медь.

"Использование йода — популярный, но рискованный метод. Хотя реакция с йодом действительно выдает медь или латунь потемнением, агрессивная среда может навредить самому украшению, поэтому проводить такой тест стоит крайне осторожно, выбирая уходовые привычки в пользу безопасности, а не домашних экспериментов", — объяснила в беседе с Pravda.Ru Дарья Никитина.

Признак / Тест Результат для подлинного золота Магнит Отсутствие реакции Йод Отсутствие пятен (кроме низких проб) Керамика Золотистый след Звуковой тест Чистый, звонкий звук

Физические методы и профессиональная экспертиза

Метод Архимеда основан на измерении плотности. Золото 585 пробы имеет иные показатели плотности, чем чистое золото, поэтому для точных расчетов требуются высокоточные весы. Подобный подход применим только к цельнолитым изделиям без вставок из камней.

При создании образа важно помнить, что сомнительные украшения могут вызывать аллергические реакции на коже.

"Если изделие имеет духовную роскошь и высокую ценность, лучше довериться профессионалам. Спектральный анализ позволяет узнать точный химический состав без повреждения поверхности, что невозможно обеспечить в бытовых условиях", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Андрей Корнеев.

Для тех, кто предпочитает уходовые процедуры, важно следить, чтобы аксессуары не вступали в контакт с агрессивной косметикой, способной окислить даже качественные золотые сплавы.

Ответы на популярные вопросы

Почему магнит не всегда определяет подделку?

Потому что современные фальшивки часто делают из немагнитных сплавов бронзы или алюминия.

Оставляет ли золото следы на одежде?

Качественное изделие не должно оставлять следов; потемнения вызваны примесями в низкопробных или некачественных сплавах.

Безопасен ли метод с керамикой?

Он эффективен, но оставляет царапины, поэтому требует применения на скрытых частях декоративной косметики и изделий.

Стоит ли доверять весам при проверке?

Только если весы имеют погрешность не более 0,1 г, а само изделие не имеет полостей и вставок.

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