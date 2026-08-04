На Земле хотят оставить лишь половину человечества: методы достижения цели пугают сильнее цифр

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Общество

Человечество веками наращивает численность населения без ущерба для качества жизни, что делает концепции принудительного сокращения числа людей до четырех миллиардов необоснованными, заявил доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС, профессор государственной службы при Президенте РФ Александр Щербаков. В комментарии для Pravda.Ru эксперт подчеркнул, что идеи о необходимости депопуляции как условия для развития цивилизации противоречат историческому опыту.

Люди идут по улице
Фото: commons.wikimedia.org by Ninara, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Люди идут по улице

Ранее в издании Daily Mail со ссылкой на исследование в Sustainable Development сообщалось, что для снижения нагрузки на экосистему планеты население Земли должно сократиться до 4 миллиардов человек к 2200 году. Авторы публикации аргументировали это тем, что за последнее столетие количество людей увеличилось с 2 до 8,3 миллиарда, что спровоцировало кратный рост выбросов углекислого газа, энергопотребления и добычи ресурсов.

По мнению Щербакова, современные технологии позволяют решать проблему дефицита ресурсов не через вымирание, а через повышение эффективности их использования. Экономист отметил, что человечество постоянно находит новые источники энергии и возможности для расширения среды обитания.

"Концепция о том, что возможен переход на другие планеты и использование ресурсов Вселенной, тоже имеет право на существование. В этом плане идея искусственного сокращения численности населения представляется достаточно странной и необоснованной. Человечество развивается, численность растет, но при этом качество жизни не снижается, а повышается", — рассказал он.

Специалист полагает, что сторонники радикального сокращения популяции могут использовать различные инструменты воздействия — от идеологических до биологических. Это выражается в дискредитации института традиционной семьи и попытках размыть гендерную идентичность, что прямо ведет к падению рождаемости. На фоне этих процессов в ряде государств уже фиксируется масштабный спад рождаемости, меняющий привычное репродуктивное поведение граждан.

Профессор также не исключил, что инструментом депопуляции могут выступать вооруженные конфликты и эпидемии, природа которых нередко вызывает вопросы у экспертного сообщества. Стоит отметить, что человечество регулярно сталкивается с патогенами, причем ученые находят древнейшие следы чумы в останках, возраст которых исчисляется тысячелетиями.

"Способы сокращения населения разнообразны, и сторонникам жизнеутверждающих ценностей предстоит им противостоять. Эта борьба будет вестись как на идейном уровне, так и в практической плоскости, особенно потому, что такие инициативы нередко принимают опасные формы. Речь идет не только о контрацепции, но и о вмешательстве в саму способность людей к деторождению", — пояснил эксперт.

Пока на глобальном уровне обсуждаются риски перенаселения, отдельные страны ищут способы сохранить человеческий капитал. Например, в РФ оценивается демографический кризис и его долгосрочное влияние на социальную архитектуру государства. В качестве контрмер эксперты предлагают переходить к более радикальной поддержке родителей, включая выплаты многодетным семьям крупных сумм. Параллельно с этим рассматриваются возможности расширения жизненного пространства вне Земли. Ученые уже детально прорабатывают сценарии, позволяющие сделать более безопасной посадку на Марс для будущих колонизаторов.

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