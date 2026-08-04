На Земле хотят оставить лишь половину человечества: методы достижения цели пугают сильнее цифр

Человечество веками наращивает численность населения без ущерба для качества жизни, что делает концепции принудительного сокращения числа людей до четырех миллиардов необоснованными, заявил доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС, профессор государственной службы при Президенте РФ Александр Щербаков. В комментарии для Pravda.Ru эксперт подчеркнул, что идеи о необходимости депопуляции как условия для развития цивилизации противоречат историческому опыту.

Фото: commons.wikimedia.org by Ninara, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Люди идут по улице

Ранее в издании Daily Mail со ссылкой на исследование в Sustainable Development сообщалось, что для снижения нагрузки на экосистему планеты население Земли должно сократиться до 4 миллиардов человек к 2200 году. Авторы публикации аргументировали это тем, что за последнее столетие количество людей увеличилось с 2 до 8,3 миллиарда, что спровоцировало кратный рост выбросов углекислого газа, энергопотребления и добычи ресурсов.

По мнению Щербакова, современные технологии позволяют решать проблему дефицита ресурсов не через вымирание, а через повышение эффективности их использования. Экономист отметил, что человечество постоянно находит новые источники энергии и возможности для расширения среды обитания.

"Концепция о том, что возможен переход на другие планеты и использование ресурсов Вселенной, тоже имеет право на существование. В этом плане идея искусственного сокращения численности населения представляется достаточно странной и необоснованной. Человечество развивается, численность растет, но при этом качество жизни не снижается, а повышается", — рассказал он.

Специалист полагает, что сторонники радикального сокращения популяции могут использовать различные инструменты воздействия — от идеологических до биологических. Это выражается в дискредитации института традиционной семьи и попытках размыть гендерную идентичность, что прямо ведет к падению рождаемости. На фоне этих процессов в ряде государств уже фиксируется масштабный спад рождаемости, меняющий привычное репродуктивное поведение граждан.

Профессор также не исключил, что инструментом депопуляции могут выступать вооруженные конфликты и эпидемии, природа которых нередко вызывает вопросы у экспертного сообщества. Стоит отметить, что человечество регулярно сталкивается с патогенами, причем ученые находят древнейшие следы чумы в останках, возраст которых исчисляется тысячелетиями.

"Способы сокращения населения разнообразны, и сторонникам жизнеутверждающих ценностей предстоит им противостоять. Эта борьба будет вестись как на идейном уровне, так и в практической плоскости, особенно потому, что такие инициативы нередко принимают опасные формы. Речь идет не только о контрацепции, но и о вмешательстве в саму способность людей к деторождению", — пояснил эксперт.

Пока на глобальном уровне обсуждаются риски перенаселения, отдельные страны ищут способы сохранить человеческий капитал. Например, в РФ оценивается демографический кризис и его долгосрочное влияние на социальную архитектуру государства. В качестве контрмер эксперты предлагают переходить к более радикальной поддержке родителей, включая выплаты многодетным семьям крупных сумм. Параллельно с этим рассматриваются возможности расширения жизненного пространства вне Земли. Ученые уже детально прорабатывают сценарии, позволяющие сделать более безопасной посадку на Марс для будущих колонизаторов.

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