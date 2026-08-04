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Первый рабочий день станет разочарованием: один вопрос работодателя выдает будущие переработки

Общество

Распознать токсичную атмосферу в коллективе можно еще на этапе знакомства с работодателем, если внимательно проанализировать поведение рекрутера и содержание его вопросов. Карьерный консультант, психолог Анна Мухина рассказала Pravda.Ru, на какие детали стоит обратить внимание соискателю, чтобы избежать разочарования после выхода на новую должность.

Абьюз на работе
Фото: freepik by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Абьюз на работе

Эксперт отметила, что HR-менеджер выступает лицом компании, поэтому его профессионализм и манера общения напрямую отражают внутренние порядки организации. Уважительный тон, соблюдение этапов интервью и предоставление исчерпывающей информации о вакансии свидетельствуют о здоровой среде. Напротив, непрофессионализм или неумение вести диалог должны насторожить кандидата. Сегодня многие организации внедряют автоматизацию, и нейросети отсекают не только слабых кандидатов, но и порой лишают процесс найма человечности, что также влияет на первое впечатление о бренде.

Специалист подчеркнула, что даже стрессовое интервью имеет свои границы и не должно превращаться в площадку для личных оскорблений. Особое внимание следует уделить вопросам о графике и корпоративных нормах. Если рекрутер настойчиво интересуется готовностью к регулярным переработкам, это сигнализирует о систематических нарушениях баланса труда и отдыха в компании. Стоит учитывать, что сейчас в Госдуме меняют правила оплаты сверхурочных, стараясь защитить права работников в подобных ситуациях.

"Соискателю стоит предпринять определённые усилия, чтобы не разочароваться уже после первого выхода на работу. Даже в самом стиле собеседования, которое проводит HR, уже заложено много информации. Не зря говорят, что HR — лицо компании. Важно оценить, насколько он культурен, воспитан и интеллигентен", — рассказала Мухина.

Специалист рекомендует интересоваться бытовыми условиями, наличием оборудованной кухни и традициями коллектива, например, приняты ли поздравления с праздниками. Активная позиция соискателя позволяет выявить скрытые проблемы управления. Нередко ошибки управления создают мину замедленного действия, когда за красивым фасадом скрывается выгорание команды и отсутствие делегирования.

Важно помнить, что даже при идеальном прохождении всех этапов возможны непредвиденные обстоятельства. Часто идеальный опыт не гарантирует оффер из-за внутренних процессов компании, скрытых от глаз кандидата. Если же работа предложена, стоит оценить реальную ценность социального пакета, так как конкретные социальные гарантии удерживают сотрудников гораздо эффективнее, чем бесплатные сладости в офисе.

"Чем активнее соискатель задает вопросы, тем больше информации он получит о компании. Важно заранее понимать, в какую среду вы попадете, чтобы избежать разочарования. Стиль собеседования, поведение HR-менеджера — это ключевые сигналы. Профессионализм, уважение и четкость говорят о здоровой культуре, а непрофессионализм должен насторожить", — заключила Мухина.

Экспертная проверка: Юрист по трудовому праву (увольнения, споры, охрана труда) Максим Ковалев

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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