Сидячая работа высасывает все силы: миллионы граждан выбрали неожиданный путь восстановления

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Рынок корпоративного здоровья и досуга демонстрирует структурный сдвиг: дефицит физической активности, на который жалуются 33% работающих россиян, конвертируется в устойчивый рост выручки спортивных кластеров. Согласно данным исследования "Работа.ру" и "ЮMoney", почти половина респондентов сталкивается с гиподинамией, причем 11% ощущают её сезонно (зимой), а 4% — в летний период. Лишь 27% опрошенных заявили, что их трудовая деятельность подразумевает достаточные физические нагрузки.

Сила и гибкость движения
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Сила и гибкость движения

Трансформация спроса подтверждается банковской статистикой. В период с 1 июня по 15 июля 2026 года обороты фитнес-клубов увеличились на 42% относительно аналогичного периода прошлого года. Динамика в сегменте танцевальных студий еще выше: количество транзакций подскочило на 53%, а общая выручка — на 64%. Потребитель готов платить больше за качественную инфраструктуру: средний чек в спортзалах вырос на 11%, достигнув 5 785 рублей. Параллельно фиксируется рост в ритейле — продажи экипировки для активного отдыха прибавили 6% в количественном выражении.

Инвестиции в физический капитал

Несмотря на высокую загруженность, 20% респондентов уже интегрировали тренировки в свой график после рабочего дня, а 29% рассматривают такую возможность в ближайшей перспективе. Однако 50% опрошенных пока не планируют менять сидячий образ жизни. Для тех, кто выбирает альтернативные методы компенсации дефицита движения, наиболее популярным решением стали пешие прогулки (39%).

Сектор услуг Рост оборота (г/г) Средний чек (руб.)
Спортивные клубы +42% 5 785
Танцевальные школы +64% 4 621
Спортивная одежда +8% 11 221

Структура предпочтений

Лидером среди дисциплин остается плавание — его выбрали 32% участников опроса. Равные доли рынка (по 28%) удерживают йога и классические силовые тренировки в тренажерных залах. Узкоспециализированные направления, такие как пилатес и танцы, привлекают 22% и 19% аудитории соответственно. Менее 10% голосов набрали лыжный спорт, бокс и командные игры (футбол, волейбол).

Интересно, что 18% респондентов признались в полном отсутствии попыток восполнить нехватку движения. Это формирует значительный потенциал для дальнейшего роста рынка фитнес-услуг при условии грамотного маркетинга и удержания цен.

"Рост среднего чека в спортивных клубах на 11% отражает общую инфляционную динамику в сфере услуг, включая рост расходов на эксплуатацию объектов и ФОТ тренеров. Тем не менее, опережающий рост оборота над чеком свидетельствует об увеличении физического объема потребления услуг — люди стали чаще покупать долгосрочные абонементы вместо разовых посещений", — констатировал финансовый аналитик Никита Волков.

"Для работодателей 33% сотрудников, постоянно ощущающих нехватку активности, — это риск снижения производительности из-за накопленной усталости. Мы видим, что запрос на компенсацию фитнес-абонементов становится стандартным элементом соцпакета, что позволяет компаниям удерживать кадры в условиях дефицита на рынке труда", — отметила экономист по рынку труда Ирина Костина.

Главным вызовом для индустрии остается 50-процентная инертная группа населения, которая не планирует приступать к тренировкам. Это может свидетельствовать либо о ценовом барьере, либо о нехватке свободного времени у наиболее экономически активных групп граждан.

Ответы на популярные вопросы о физической активности на работе

Какая доля россиян страдает от гиподинамии на работе?

Согласно исследованию, 33% респондентов постоянно ощущают недостаток движения из-за специфики своей трудовой деятельности.

Какие виды спорта наиболее популярны для компенсации нагрузок?

Наибольшим спросом пользуются плавание (32%), йога и тренажерный зал (по 28%), а также пилатес (22%).

Как изменились расходы граждан на спорт летом 2026 года?

Средний чек в спортклубах вырос до 5 785 рублей, а в танцевальных школах — до 4 621 рубля, при этом общие обороты индустрии выросли на 42-64%.

Правда ли, что спорт заменяют прогулками?

Да, 39% опрошенных предпочитают пешие прогулки полноценным занятиям в спортивных залах.

Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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