При выборе школьного ранца следует ориентироваться на жесткость каркаса и точное соответствие габаритов росту ребенка, а не на маркировку "ортопедический", которая зачастую является маркетинговым ходом. По словам детского травматолога-ортопеда Александра Стефняка, рюкзак не является медицинским изделием, поэтому его качество нужно проверять вручную.
Для учащихся младших классов рекомендуется выбирать ранец с жестким каркасом, а не мягкий рюкзак. Жесткая конструкция удерживает учебники и тетради от смещения, что предотвращает изменение центра тяжести и защищает ребенка от вынужденного сутулого положения.
При подборе модели необходимо проверить следующие параметры:
|Параметр
|Норма / Требование
|Размер по высоте
|Верхний край — на уровне плеч; нижний — не более чем на 10 см ниже талии.
|Ширина лямок
|4-5 см с мягким наполнителем.
|Вес пустого изделия
|Оптимально от 800 до 1200 г.
|Общий вес с книгами
|Не более 10-15% от массы тела ребенка.
Важным элементом комфорта считается грудная стяжка, которая фиксирует лямки и снимает часть нагрузки с плеч. Также полезны рельефные мягкие вставки на спинке: они заполняют физиологические изгибы позвоночника и обеспечивают вентиляцию.
По мнению врача, переплачивать за известный бренд нет смысла, если бюджетная модель соответствует всем техническим требованиям по жесткости и размеру. Покупать ранец "на вырост" также не рекомендуется, так как избыточное пространство часто заполняется ненужными вещами, что увеличивает нагрузку на спину.
Правильная эксплуатация ранца включает следующие действия:
По оценке эксперта по рынку труда Ирины Михайловны Костиной, физическая готовность ребенка к школе формируется не специальными упражнениями перед выходом из дома, а общим активным образом жизни (плаванием, велосипедом или прогулками), который создает необходимый мышечный корсет.
Врач предостерегает родителей от привычки носить ранец за ребенка, так как это ослабляет мышцы спины и препятствует естественному физическому воспитанию. Единственным исключением является ситуация с критическим перегрузом портфеля.
Экспертная оценка: экономист по рынку труда — Ирина Михайловна Костина.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.