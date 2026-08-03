Школьные ранцы таят скрытую опасность: эксперт объяснил, почему бренд и цена ничего не значат

При выборе школьного ранца следует ориентироваться на жесткость каркаса и точное соответствие габаритов росту ребенка, а не на маркировку "ортопедический", которая зачастую является маркетинговым ходом. По словам детского травматолога-ортопеда Александра Стефняка, рюкзак не является медицинским изделием, поэтому его качество нужно проверять вручную.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Школьница с букетом цветов

Для учащихся младших классов рекомендуется выбирать ранец с жестким каркасом, а не мягкий рюкзак. Жесткая конструкция удерживает учебники и тетради от смещения, что предотвращает изменение центра тяжести и защищает ребенка от вынужденного сутулого положения.

Критерии выбора и правила примерки

При подборе модели необходимо проверить следующие параметры:

Параметр Норма / Требование Размер по высоте Верхний край — на уровне плеч; нижний — не более чем на 10 см ниже талии. Ширина лямок 4-5 см с мягким наполнителем. Вес пустого изделия Оптимально от 800 до 1200 г. Общий вес с книгами Не более 10-15% от массы тела ребенка.

Важным элементом комфорта считается грудная стяжка, которая фиксирует лямки и снимает часть нагрузки с плеч. Также полезны рельефные мягкие вставки на спинке: они заполняют физиологические изгибы позвоночника и обеспечивают вентиляцию.

По мнению врача, переплачивать за известный бренд нет смысла, если бюджетная модель соответствует всем техническим требованиям по жесткости и размеру. Покупать ранец "на вырост" также не рекомендуется, так как избыточное пространство часто заполняется ненужными вещами, что увеличивает нагрузку на спину.

Правильная эксплуатация ранца включает следующие действия:

Размещение самых тяжелых предметов максимально близко к спине.

Отказ от переноски части книг в пакетах, чтобы избежать асимметричной нагрузки.

Еженедельная ревизия содержимого для удаления лишних вещей.

По оценке эксперта по рынку труда Ирины Михайловны Костиной, физическая готовность ребенка к школе формируется не специальными упражнениями перед выходом из дома, а общим активным образом жизни (плаванием, велосипедом или прогулками), который создает необходимый мышечный корсет.

Врач предостерегает родителей от привычки носить ранец за ребенка, так как это ослабляет мышцы спины и препятствует естественному физическому воспитанию. Единственным исключением является ситуация с критическим перегрузом портфеля.

Экспертная оценка: экономист по рынку труда — Ирина Михайловна Костина.