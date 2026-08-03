Дети Героев России получили приоритет при зачислении в образовательные учреждения

Август принес пакет законодательных изменений, которые затронут выплаты пенсионерам, права детей героев, работу управляющих компаний и безопасность персональных данных. Часть нововведений уже вступила в силу, другие заработают в ближайшие недели.

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Пенсии выросли за счет инвестиций

С 1 августа Социальный фонд автоматически увеличил накопительные пенсии на 17,3%. Срочные пенсионные выплаты прибавили 19,32%. Причиной роста стал доход от инвестирования накоплений за прошлый год — он превысил уровень инфляции более чем в три раза. Подавать заявления в фонд не нужно: выплаты пересмотрели в беззаявительном порядке.

Льготы для детей героев и цифровые уведомления

С 26 июля изменился порядок зачисления в образовательные учреждения. Дети Героев России и полных кавалеров ордена Славы теперь имеют право на первоочередное зачисление в детские сады и школы по месту жительства.

Также перешел на цифровой формат прием налоговых уведомлений. Пользователи «Госуслуг» будут получать документы в электронном виде по умолчанию. Бумажная почта останется только для тех, кто не зарегистрирован на портале или письменно отказался от электроники.

Штрафы для УК и борьба с кибермошенничеством

С 6 августа вступают в силу меры по усилению конкуренции среди интернет-провайдеров. Управляющие компании больше не смогут блокировать доступ операторов связи в многоквартирные дома.

Кто нарушает Размер штрафа Должностные лица от 10 до 40 тысяч рублей Юридические лица от 100 до 500 тысяч рублей

Одновременно с этим ужесточается ответственность за работу с персональными данными. За незаконный сбор информации и нарушение тайны переписки из корыстных побуждений предусмотрено до четырех лет лишения свободы.

Операторов связи обяжут строже проверять иностранных клиентов при заключении договоров. Нарушителям грозит штраф до 500 тысяч рублей или тюремный срок до одного года.

Благоустройство и отпуска

Закон теперь официально признает благотворительностью безвозмездную уборку парков, озеленение и обустройство общественных площадок. Организации и люди, занимающиеся этим добровольно, могут претендовать на государственную поддержку.

С 26 августа участники добровольческих формирований смогут брать дополнительный отпуск по личным обстоятельствам. Конкретные сроки и порядок предоставления дней отдыха определят Минобороны и Росгвардия.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов