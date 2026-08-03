Запрет на грядки под окнами квартир: самовольные посадки теперь ведут к судебным разбирательствам

Самовольная организация огорода во дворе многоквартирного дома может привести к юридическим спорам и штрафам. Чтобы грядки не стали поводом для конфликта с соседями или надзорными органами, владельцам жилья нужно соблюсти ряд формальностей.

Фото: Own work by Srl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сад, огород, грядка

Первым делом необходимо подтвердить статус земли. Участок должен официально считаться придомовой территорией и состоять на кадастровом учете. Проверить границы и вид разрешенного использования можно через выписку из ЕГРН или на публичной кадастровой карте. Важно, чтобы документы допускали благоустройство данной территории.

Даже если земля подходит под требования, единолично занять часть двора нельзя. Придомовая территория — это общая собственность всех жильцов. Для легализации грядок требуется провести общее собрание собственников (ОСС).

"Самовольно устраивать грядки без решения общего собрания нельзя — это могут расценить как самовольное использование земельного участка", — пояснил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Для принятия положительного решения за инициативу должны проголосовать не менее двух третей владельцев квартир. Результаты фиксируют в протоколе собрания.

Что зафиксировать в протоколе Зачем это нужно ФИО конкретных лиц, которым выделен участок Разграничить ответственность и избежать споров о праве пользования Список разрешенных культур (овощи, цветы, газон) Сохранить эстетический вид двора и избежать замусоривания территории

Ответы на популярные вопросы

Можно ли просто договориться с соседями устно?

Нет. Без протокола общего собрания, где проголосовали 2/3 собственников, любые грядки считаются самозахватом земли.

Где проверить, чья земля под окнами?

Проще всего использовать публичную кадастровую карту или заказать выписку из ЕГРН.