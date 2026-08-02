Прогресс десятилетия обнулен: почему матери все чаще выбирают молочные смеси

Последние данные Национального обследования здоровья семьи (NFHS-6) указывают на резкое сокращение числа детей, находящихся на исключительном грудном вскармливании в первые полгода жизни. Показатель упал до 55,8%, фактически обнулив прогресс последних десяти лет. Еще три года назад, согласно опросам NFHS-5, этот уровень составлял 63,7%.
Аналитики связывают текущий спад с последствиями пандемии и изменением социального ландшафта. В последние годы зафиксирован рост использования молочных смесей, что часто продиктовано необходимостью раннего выхода матерей на работу и трансформацией графиков труда. В условиях локдаунов и последующей перестройки системы здравоохранения многие женщины лишились доступа к очным консультациям по лактации.
|Период обследования
|% детей на ГВ (до 6 мес.)
|NFHS-4 (2015-16)
|54,9%
|NFHS-5 (2019-21)
|63,7%
|NFHS-6 (2023-24)
|55,8%
Дефицит профессиональной поддержки в медицинских учреждениях привел к тому, что матери чаще делают выбор в пользу искусственного вскармливания, не имея навыков преодоления естественных сложностей первых недель лактации. Отсутствие системной помощи в этот период становится критическим фактором отказа от ГВ.
Всемирная организация здравоохранения и национальные медицинские ассоциации рассматривают исключительное грудное вскармливание в первые шесть месяцев как фундаментальный стандарт профилактики. Отказ от него повышает уязвимость младенцев перед кишечными и респираторными инфекциями. Кроме того, молоко матери содержит специфические антитела и ферменты, которые невозможно полностью воспроизвести в промышленных условиях.
"Снижение показателей грудного вскармливания — это прямой риск роста заболеваемости среди младенцев. Грудное молоко обеспечивает не только питание, но и формирование пассивного иммунитета, что критически важно в условиях высокой инфекционной нагрузки. Мы видим, что отсутствие ранней поддержки матери в роддоме и в первые недели дома часто ведет к необоснованному переходу на смеси, что может спровоцировать проблемы с пищеварением и аллергические реакции у ребенка", — объяснила врач-педиатр Елена Сафонова.
Для восстановления показателей планируется расширение инфраструктуры поддержки материнства и внедрение программ просвещения. Однако медицинское сообщество подчеркивает: для устойчивого результата необходима не просто реклама, а реальная возможность совмещать работу с кормлением и доступ к квалифицированным консультантам по ГВ на уровне первичного звена медицины.
При исключительном грудном вскармливании ребенок не нуждается в дополнительной воде, так как молоко на 80-90% состоит из жидкости и полностью покрывает потребности организма даже в жарком климате.
Консультация необходима при выраженных болях, появлении трещин, ощущении недостатка молока или если ребенок плохо набирает вес. Своевременная коррекция прикладывания обычно позволяет сохранить вскармливание.
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