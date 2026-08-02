Минтранс изменит порядок провозки вещей в такси и городском транспорте

Минтранс России пересмотрел правила перевозки пассажиров и багажа в автомобильном и городском электрическом транспорте. Новые нормы, которые начнут действовать с 1 сентября 2026 года, меняют порядок провозки животных и вещей в такси, а также обязывают перевозчиков подробнее рассказывать о оснащении салонов. Документ будет актуален до сентября 2032 года.
Теперь условия перевозки багажа в такси — включая количество мест и стоимость проезда вещей — определяет фрахтовщик. Если вещи не помещаются в багажник, пассажир может договориться с водителем о размещении груза в салоне.
Главное условие: вещи не должны мешать водителю управлять машиной или угрожать безопасности людей в автомобиле. Кресла-коляски для людей с инвалидностью перевозят бесплатно.
В легковых такси запрещено перевозить опасные и зловонные вещества.
Перевозчики обязаны заранее сообщать пассажирам об уровне оснащения транспорта, особенно если на маршруте работают разные тарифы. До покупки билета человек должен узнать о наличии в салоне:
Эти сведения должны появиться на сайтах компаний, в приложениях или в кассах.
Также Минтранс унифицировал подтверждение оплаты багажа и ручной клади сверх нормы. Теперь пассажиру достаточно предъявить контролеру или представителю компании багажную квитанцию.
Для перевозки питомцев ввели четкие требования. Собак обязаны перевозить на поводках, в намордниках и с подстилками. Птиц и мелких животных допускают только в закрытых контейнерах с вентиляцией.
|Категория
|Условие перевозки
|Мелкие животные и птицы
|Бесплатно в контейнере (сумма трех измерений до 120 см)
|Собаки
|Намордник, поводок, подстилка
|Дополнительные нормы
|Фрахтовщик может установить свои требования, если они не нарушают закон
Перевозчик сохраняет за собой право разрешить использование контейнеров или сумок большего размера, чем предусмотрено базовым правилом.
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