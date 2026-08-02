Минтранс изменит порядок провозки вещей в такси и городском транспорте

Минтранс России пересмотрел правила перевозки пассажиров и багажа в автомобильном и городском электрическом транспорте. Новые нормы, которые начнут действовать с 1 сентября 2026 года, меняют порядок провозки животных и вещей в такси, а также обязывают перевозчиков подробнее рассказывать о оснащении салонов. Документ будет актуален до сентября 2032 года.

Фото: Safari by Ferdinand Reus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Переезд на новое место жительства

Новые требования к такси

Теперь условия перевозки багажа в такси — включая количество мест и стоимость проезда вещей — определяет фрахтовщик. Если вещи не помещаются в багажник, пассажир может договориться с водителем о размещении груза в салоне.

Главное условие: вещи не должны мешать водителю управлять машиной или угрожать безопасности людей в автомобиле. Кресла-коляски для людей с инвалидностью перевозят бесплатно.

В легковых такси запрещено перевозить опасные и зловонные вещества.

Прозрачность комфорта и оплаты

Перевозчики обязаны заранее сообщать пассажирам об уровне оснащения транспорта, особенно если на маршруте работают разные тарифы. До покупки билета человек должен узнать о наличии в салоне:

кондиционера;

туалета;

багажных полок;

аудио- и видеоаппаратуры.

Эти сведения должны появиться на сайтах компаний, в приложениях или в кассах.

Также Минтранс унифицировал подтверждение оплаты багажа и ручной клади сверх нормы. Теперь пассажиру достаточно предъявить контролеру или представителю компании багажную квитанцию.

Перевозка животных

Для перевозки питомцев ввели четкие требования. Собак обязаны перевозить на поводках, в намордниках и с подстилками. Птиц и мелких животных допускают только в закрытых контейнерах с вентиляцией.

Категория Условие перевозки Мелкие животные и птицы Бесплатно в контейнере (сумма трех измерений до 120 см) Собаки Намордник, поводок, подстилка Дополнительные нормы Фрахтовщик может установить свои требования, если они не нарушают закон

Перевозчик сохраняет за собой право разрешить использование контейнеров или сумок большего размера, чем предусмотрено базовым правилом.