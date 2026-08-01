Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В северном Мичигане из скважин подняли грибную экосистему древнее динозавров
Кошка внезапно вонзила зубы в ладонь: за ласковым мурчанием скрывался опасный порог терпения
Остановка на склоне стала ловушкой: неправильная парковка угрожает трансмиссии
Офисная спина уже сдает позиции: три движения развернут грудную клетку без лишних усилий
Не варенье и не компот: ежевичный сироп превращает напитки и мясные блюда в нечто особенное
Уборка без выходных: система из 5 минут в день, которая навсегда избавит дом от хаоса
Сезон на исходе, а томаты просят помощи: секретная подкормка для отличного финиша
Ноги больше не тяжелее свинца: 3 упражнения вернут лёгкость без лишней нагрузки
2000 км среди людей и дикой природы: невероятное путешествие ягуара Гаспара потрясло ученых

591 тысяча заявлений и лишь 30 тысяч мест: что ждет будущих врачей после рекордного конкурса

Общество

Медицинские вузы России зафиксировали рекордный наплыв абитуриентов в 2026 году. Число заявлений на программы специалитета, бакалавриата и магистратуры превысило 591 тысячу, что на четверть больше показателей прошлого года. Приемная кампания завершилась на фоне резкого ужесточения конкуренции за бюджетные места.

Встреча врачей
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Встреча врачей

Статистика приема и дефицит мест

Основной удар пришелся на специалитет: сюда подано более 560 тысяч заявок. При этом возможности вузов, подконтрольных профильному министерству, ограничены 30 тысячами бюджетных мест.

В итоге средний конкурс в текущем цикле взлетел до 19 человек на место против 15 годом ранее. Школьники, которые еще недавно обсуждали график отдыха школьников, теперь столкнулись с жестким отбором.

"Такой ажиотаж создает избыточное давление на бюджетную систему регионов. Мы видим, что спрос на медицинское образование растет кратно быстрее, чем возможности инфраструктуры по его обеспечению", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Более половины бюджетного фонда забронировано под целевой набор. Однако опыт прошлых лет показывает, что эта система работает со скрипом. В 2025 году квоты по целевым направлениям были закрыты лишь на 40%, хотя специальности "Лечебное дело" и "Педиатрия" лидировали по числу зачислений.

Пока одни обсуждают нагрузку на школьников, будущие медики готовятся к кратному росту ответственности.

Параметр Значение (2026 год)
Всего заявлений 591 000+
Рост к прошлому году 26%
Конкурс на место 19 человек
Бюджетные места 30 000

Цифровизация и новые правила

Приемная кампания 2026 года прошла по обновленным стандартам. Прямая подача документов через сайты университетов ушла в прошлое — теперь все процессы централизованы на портале госуслуг.

Это упростило логистику для абитуриентов, но усилило конкуренцию, так как подать документы в топовые вузы стало технически проще. Пока в Дубае вводят инвестиции в интеллект и премии для отличников, российская система делает ставку на цифровую доступность.

"Перевод всех процедур в онлайн-формат выявил юридические пробелы в распределении целевых квот. Абитуриенты стали чаще оспаривать отказы в приеме документов через цифровые платформы", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Анализ кадрового потенциала

Для сравнения: в 2024 году прирост заявок составлял 20%, а общее число обращений едва достигало 415 тысяч.

Сегодняшний бум ставит вопрос о качестве подготовки и выгорании преподавательского состава. Ситуация напоминает кризис в других сферах просвещения, где выгорание педагогов стало системной проблемой из-за бюрократического давления.

"Рост интереса к медицине — это позитивный сигнал, но важно понимать, справятся ли социальные программы с таким объемом будущих специалистов. Без адекватных выплат и жилья в регионах эти 591 тысяча заявок не превратятся в реальных врачей на местах", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Параллельно с вузовской кампанией идет трансформация школьных стандартов. Грядущая реформа ЕГЭ и введение устных частей в гуманитарных дисциплинах могут изменить структуру подготовки абитуриентов в будущем, заставив их развивать навыки коммуникации еще до поступления в медвузы.

Ответы на популярные вопросы

Сколько всего мест выделено на бесплатное обучение?

Вузы Минздрава в 2026 году готовы принять 30 тысяч человек на бюджетные места, включая целевые квоты.

Как изменился конкурс по сравнению с прошлым годом?

Конкуренция выросла существенно: если в 2025 году на одно место претендовали 15 человек, то сейчас показатель достиг 19 человек.

Как теперь подавать документы в медицинский вуз?

Единственным легитимным способом подачи заявления стал портал госуслуг, внутренние системы вузов больше не используются для первичного приема документов.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов Валерий Козлов, юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова, эксперт по социальной политике и демографии Елена Романова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Не качайте пресс по-старому: безопасная тренировка после 50 помогает укрепить кор без перегрузки спины
Новости спорта
Не качайте пресс по-старому: безопасная тренировка после 50 помогает укрепить кор без перегрузки спины
Зола на грядках творит чудеса, но одна ошибка лишает её всей пользы для растений
Советы
Зола на грядках творит чудеса, но одна ошибка лишает её всей пользы для растений
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Красота и стиль
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Популярное
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона

Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.

Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Новые правила оплаты электроэнергии могут привести к росту тарифов ЖКХ
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров Андрей Николаев Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Не на шаг от семьи: пять пород кошек встречают у двери и сопровождают хозяев по дому
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров
Последние материалы
Не варенье и не компот: ежевичный сироп превращает напитки и мясные блюда в нечто особенное
Уборка без выходных: система из 5 минут в день, которая навсегда избавит дом от хаоса
Сезон на исходе, а томаты просят помощи: секретная подкормка для отличного финиша
Ноги больше не тяжелее свинца: 3 упражнения вернут лёгкость без лишней нагрузки
2000 км среди людей и дикой природы: невероятное путешествие ягуара Гаспара потрясло ученых
591 тысяча заявлений и лишь 30 тысяч мест: что ждет будущих врачей после рекордного конкурса
Млечный Путь рядом не стоял: астрономы обнаружили галактику-гиганта, которая продолжает расти
Старые знакомые под новыми именами: в России назвали автомобили с самым высоким потенциалом
Знакомый внедорожник стал другим: Lada Niva Legend получила важные технические обновления
Плотный, свежий и без тяжести: фасолевый салат идеально дополняет запечённое мясо
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.