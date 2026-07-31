Бесплатные обеды для всех школьников снова обсуждают: что мешает принять решение

Инвестиции в здоровье подрастающего поколения через обеспечение всех учащихся горячими обедами должны стать приоритетом государственной политики, заявил председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В беседе с Pravda.Ru парламентарий подчеркнул необходимость расширения действующих норм питания на всю среднюю и старшую школу.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Сереброва is licensed under Все права защищены Дети в школьной столовой: мальчик кричит в очереди за едой

Ранее в Государственной Думе выдвигались предложения о предоставлении бесплатного питания всем школьникам с 1-го по 11-й класс. Несмотря на то что инициатива регулярно обсуждается на высоком уровне, на текущий момент мера охватывает только учащихся начального звена.

При этом эксперты подчеркивают, что физическая подготовка и общее состояние организма детей напрямую зависят от качества ежедневного рациона в стенах учебного заведения.

Нилов отметил, что вопрос бесплатного питания для всех без исключения учеников поднимался неоднократно, однако реализация инициативы сталкивается с серьезной нагрузкой на бюджеты разных уровней.

По словам депутата, в прошлом критики ссылались на принципы адресности, предлагая кормить бесплатно только детей из малоимущих семей. Тем не менее, президент занял принципиальную позицию, запретив делить детей по социальному признаку, что позволило внедрить горячее питание в начальных классах.

"Вложенный рубль в питание ребенка сэкономит здоровье, сэкономит деньги системы здравоохранения на всю будущую жизнь. Гастриты, болезни желудка, язвы, различные заболевания внутренних органов возникают в том числе из-за неправильного питания, из-за различных перекусов вредной продукцией, которую приносят или приобретают школьники. Надо смотреть на этот вопрос в комплексе и продолжать вести диалог", — пояснил Нилов.

Депутат напомнил, что законотворческий процесс часто требует времени и настойчивости. В качестве примера планомерной работы он привел недавние изменения в системе социального страхования. При этом важно учитывать, что любые масштабные социальные выплаты требуют детальной проработки механизмов финансирования.

Нилов подчеркнул, что принцип "вода камень точит" позволяет доводить до логического завершения даже самые сложные инициативы.

Государство совершенствует и другие меры поддержки подрастающего поколения. В частности, законодатели обсуждают возможный налоговый вычет за путевки в оздоровительные лагеря, что также направлено на укрепление здоровья молодежи.

"Это результат планомерной, небыстрой работы. Надо действовать", — заключил парламентарий.

Вопрос качества продуктов в школьных столовых также остается на контроле властей. На рынке продовольствия принимаются меры по борьбе с фальсификатом, поскольку качество молочной продукции и других базовых товаров критически важно для формирования здорового рациона учащихся.

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