Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россельхознадзор заблокировал ввоз 27 тонн куриных субпродуктов из КНР
Расходы на разработку новых консолей ограничили прибыль игрового бизнеса Sony
Гормоны против сердца: как СПКЯ запускает процессы, опасные для сосудов и мозга у женщин
Прокуратура Владимирской области выявила нарушения на улице Комиссарова в районе парка Добросельский
В Увинском районе отремонтировали загруженную трассу Ижевск – Ува
Жильцы аварийного дома в Петрозаводске годами не получают обещанное расселение
Новороссийская таможня пресекла вывод 121 миллиона рублей за рубеж
Уникальный вкус и аромат Хорезмского риса закрепили юридически
Сельхозпроизводители Хакасии получили возможность закупать топливо по спецпорядку

Бесплатные обеды для всех школьников снова обсуждают: что мешает принять решение

Общество » Семья

Инвестиции в здоровье подрастающего поколения через обеспечение всех учащихся горячими обедами должны стать приоритетом государственной политики, заявил председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В беседе с Pravda.Ru парламентарий подчеркнул необходимость расширения действующих норм питания на всю среднюю и старшую школу.

Дети в школьной столовой: мальчик кричит в очереди за едой
Фото: Pravda.Ru by Ирина Сереброва is licensed under Все права защищены
Дети в школьной столовой: мальчик кричит в очереди за едой

Ранее в Государственной Думе выдвигались предложения о предоставлении бесплатного питания всем школьникам с 1-го по 11-й класс. Несмотря на то что инициатива регулярно обсуждается на высоком уровне, на текущий момент мера охватывает только учащихся начального звена.

При этом эксперты подчеркивают, что физическая подготовка и общее состояние организма детей напрямую зависят от качества ежедневного рациона в стенах учебного заведения.

Нилов отметил, что вопрос бесплатного питания для всех без исключения учеников поднимался неоднократно, однако реализация инициативы сталкивается с серьезной нагрузкой на бюджеты разных уровней.

По словам депутата, в прошлом критики ссылались на принципы адресности, предлагая кормить бесплатно только детей из малоимущих семей. Тем не менее, президент занял принципиальную позицию, запретив делить детей по социальному признаку, что позволило внедрить горячее питание в начальных классах.

"Вложенный рубль в питание ребенка сэкономит здоровье, сэкономит деньги системы здравоохранения на всю будущую жизнь. Гастриты, болезни желудка, язвы, различные заболевания внутренних органов возникают в том числе из-за неправильного питания, из-за различных перекусов вредной продукцией, которую приносят или приобретают школьники. Надо смотреть на этот вопрос в комплексе и продолжать вести диалог", — пояснил Нилов.

Депутат напомнил, что законотворческий процесс часто требует времени и настойчивости. В качестве примера планомерной работы он привел недавние изменения в системе социального страхования. При этом важно учитывать, что любые масштабные социальные выплаты требуют детальной проработки механизмов финансирования.

Нилов подчеркнул, что принцип "вода камень точит" позволяет доводить до логического завершения даже самые сложные инициативы.

Государство совершенствует и другие меры поддержки подрастающего поколения. В частности, законодатели обсуждают возможный налоговый вычет за путевки в оздоровительные лагеря, что также направлено на укрепление здоровья молодежи.

"Это результат планомерной, небыстрой работы. Надо действовать", — заключил парламентарий.

Вопрос качества продуктов в школьных столовых также остается на контроле властей. На рынке продовольствия принимаются меры по борьбе с фальсификатом, поскольку качество молочной продукции и других базовых товаров критически важно для формирования здорового рациона учащихся.

Читайте также

Экспертная проверка: консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Сейчас читают
Сброс воды из водохранилища в Челябинской области увеличили до 70 кубометров
Челябинская область
Сброс воды из водохранилища в Челябинской области увеличили до 70 кубометров
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Новости спорта
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
В Нижегородской области 3050 охотников претендуют на ограниченные квоты на добычу
Нижегородская область
В Нижегородской области 3050 охотников претендуют на ограниченные квоты на добычу
Популярное
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки

Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.

Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Последние материалы
Роспотребнадзор определил допустимый срок внепланового отключения горячей воды
Цены в Дагестане выросли из-за увеличения расходов на логистику
Одна банка листьев малины — и зима станет вкуснее: раскрываем секрет ферментированного чая
Правительство Башкирии направило более 23 млрд рублей на инфраструктуру новых территорий
Власти Ташкента обязали торговые центры площадью более 5 тыс. кв. м открывать книжные магазины
Мэрия Уфы сообщила об ограничении полосы для грузовиков на Затонском мосту
На Камчатке нашли подпольный магазин с опасными консервантами в икре
Владимир вдвое увеличит число гостиниц для привлечения туристов
Правительство Удмуртии сложило полномочия после ухода Александра Бречалова
В тамбовских детских садах нашли продукты со стафилококком
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.