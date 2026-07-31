Зимние каникулы российских школьников в новом цикле станут короче на один день

Российские школьники вернутся в классы после зимних каникул на один день раньше, чем в прошлом году. Изменения коснутся графика отдыха в предстоящем учебном периоде.
Если в 2025–2026 годах дети отдыхали с 31 декабря по 11 января, то в новом цикле каникулы закончатся 10 января. Таким образом, срок зимнего перерыва сократится на одни сутки.
|Событие
|Дата / Срок
|Начало учебного года 2026-2027
|1 сентября 2026 года
|Завершение учебного года
|26 мая 2027 года
|Окончание зимних каникул
|10 января
Министерство просвещения России уже разослало регионам рекомендации к Дню знаний. В первый учебный день учителя сфокусируются на патриотическом воспитании, сохранении исторической памяти и единстве народов страны.
Программа 1 сентября останется традиционной: торжественный вынос и поднятие Государственного флага России, исполнение гимна.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.