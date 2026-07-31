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Зимние каникулы российских школьников в новом цикле станут короче на один день

Общество

Российские школьники вернутся в классы после зимних каникул на один день раньше, чем в прошлом году. Изменения коснутся графика отдыха в предстоящем учебном периоде.

Пустой школьный класс с перевернутыми стульями и черной доской
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Пустой школьный класс с перевернутыми стульями и черной доской

Если в 2025–2026 годах дети отдыхали с 31 декабря по 11 января, то в новом цикле каникулы закончатся 10 января. Таким образом, срок зимнего перерыва сократится на одни сутки.

Событие Дата / Срок
Начало учебного года 2026-2027 1 сентября 2026 года
Завершение учебного года 26 мая 2027 года
Окончание зимних каникул 10 января

Министерство просвещения России уже разослало регионам рекомендации к Дню знаний. В первый учебный день учителя сфокусируются на патриотическом воспитании, сохранении исторической памяти и единстве народов страны.

Программа 1 сентября останется традиционной: торжественный вынос и поднятие Государственного флага России, исполнение гимна.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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