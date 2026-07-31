Зимние каникулы российских школьников в новом цикле станут короче на один день

Российские школьники вернутся в классы после зимних каникул на один день раньше, чем в прошлом году. Изменения коснутся графика отдыха в предстоящем учебном периоде.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Пустой школьный класс с перевернутыми стульями и черной доской

Если в 2025–2026 годах дети отдыхали с 31 декабря по 11 января, то в новом цикле каникулы закончатся 10 января. Таким образом, срок зимнего перерыва сократится на одни сутки.

Событие Дата / Срок Начало учебного года 2026-2027 1 сентября 2026 года Завершение учебного года 26 мая 2027 года Окончание зимних каникул 10 января

Министерство просвещения России уже разослало регионам рекомендации к Дню знаний. В первый учебный день учителя сфокусируются на патриотическом воспитании, сохранении исторической памяти и единстве народов страны.

Программа 1 сентября останется традиционной: торжественный вынос и поднятие Государственного флага России, исполнение гимна.