Билеты больше не достанутся всем подряд: Минтранс ввел неожиданный запрет для части пассажиров

С 1 сентября в России меняются правила перевозок в поездах. Новые нормы упрощают покупку билетов для людей с инвалидностью и корректируют порядок использования спецмест.
Пассажиры на колясках теперь смогут приобретать билеты на специальные места в приоритетном порядке. Количество таких мест в общей продаже ограничат, чтобы они оставались доступными для тех, кому они жизненно необходимы.
Для маломобильных граждан, которые не используют коляски, доступ к спецместам откроют не ранее чем за 10 суток до отправления поезда. Это решение позволит сохранить билеты для людей с более тяжелыми формами инвалидности на ранних этапах продаж.
Также вводятся ограничения для сопровождающих: они больше не смогут занимать специальные места, если едут без человека с инвалидностью.
Порядок возврата билетов на пригородные поезда станет проще. Теперь пассажирам не нужно идти в кассу лично, чтобы вернуть билет с указанием конкретного места.
|Категория / Ситуация
|Новое правило
|Пассажиры на колясках
|Приоритетное право покупки спецмест
|Маломобильные граждане (без колясок)
|Покупка спецмест возможна за 10 суток до поездки
|Сопровождающие лица
|Запрет на использование спецмест без инвалида
|Возврат пригородных билетов
|Отмена обязательного посещения кассы
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.