Билеты больше не достанутся всем подряд: Минтранс ввел неожиданный запрет для части пассажиров

С 1 сентября в России меняются правила перевозок в поездах. Новые нормы упрощают покупку билетов для людей с инвалидностью и корректируют порядок использования спецмест.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Соло-путешествие в поезде

Пассажиры на колясках теперь смогут приобретать билеты на специальные места в приоритетном порядке. Количество таких мест в общей продаже ограничат, чтобы они оставались доступными для тех, кому они жизненно необходимы.

Для маломобильных граждан, которые не используют коляски, доступ к спецместам откроют не ранее чем за 10 суток до отправления поезда. Это решение позволит сохранить билеты для людей с более тяжелыми формами инвалидности на ранних этапах продаж.

Также вводятся ограничения для сопровождающих: они больше не смогут занимать специальные места, если едут без человека с инвалидностью.

Порядок возврата билетов на пригородные поезда станет проще. Теперь пассажирам не нужно идти в кассу лично, чтобы вернуть билет с указанием конкретного места.

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