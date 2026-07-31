Билеты больше не достанутся всем подряд: Минтранс ввел неожиданный запрет для части пассажиров

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Общество » Практика » Как отстоять права

С 1 сентября в России меняются правила перевозок в поездах. Новые нормы упрощают покупку билетов для людей с инвалидностью и корректируют порядок использования спецмест.

Соло-путешествие в поезде
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Соло-путешествие в поезде

Пассажиры на колясках теперь смогут приобретать билеты на специальные места в приоритетном порядке. Количество таких мест в общей продаже ограничат, чтобы они оставались доступными для тех, кому они жизненно необходимы.

Для маломобильных граждан, которые не используют коляски, доступ к спецместам откроют не ранее чем за 10 суток до отправления поезда. Это решение позволит сохранить билеты для людей с более тяжелыми формами инвалидности на ранних этапах продаж.

Также вводятся ограничения для сопровождающих: они больше не смогут занимать специальные места, если едут без человека с инвалидностью.

Порядок возврата билетов на пригородные поезда станет проще. Теперь пассажирам не нужно идти в кассу лично, чтобы вернуть билет с указанием конкретного места.

Основные изменения в перевозках

Категория / Ситуация Новое правило
Пассажиры на колясках Приоритетное право покупки спецмест
Маломобильные граждане (без колясок) Покупка спецмест возможна за 10 суток до поездки
Сопровождающие лица Запрет на использование спецмест без инвалида
Возврат пригородных билетов Отмена обязательного посещения кассы
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Людмила Айвар
Людмила Áйвар — российский юрист, общественный деятель
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