Водителям запретили переработки: обновленные правила режима труда создадут кадровый коллапс

Министерство транспорта РФ утвердило обновленные нормативы рабочего времени и отдыха для водителей. Введение жестких лимитов направлено на снижение аварийности через контроль утомляемости персонала. Регулятор переходит к модели, где прозрачность графиков становится обязательным условием инвестиционной привлекательности логистического сектора.

Фото: freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автоперевозчик

Базис рабочего времени с 2026 года

Согласно приказу Минтранса, стандартная продолжительность рабочего времени водителей ограничивается 40 часами в неделю. Вступившая в силу норма допускает использование суммированного учета рабочего времени. Если еженедельная норма не может быть соблюдена в силу специфики перевозок, расчетный период составляет один месяц. При согласовании с профсоюзом этот срок может быть продлен до трех месяцев.

Ниже представлены ключевые параметры режима отдыха и нагрузки:

Показатель Норматив по приказу Рабочая неделя (базовая) Не более 40 часов Еженедельный непрерывный отдых Не менее 45 часов Стандартная смена До 10 часов Максимальная смена (с делением) До 12 часов

Как подчеркивается в документе ведомства: "Максимальная продолжительность рабочего времени водителей должна составлять 40 часов в неделю. При невозможности соблюдения еженедельной нормы расчет может производиться за месяц, а при согласовании с профсоюзной организацией — за три месяца". Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года и сохранят силу до сентября 2032 года.

Спецрежимы и исключения

Администрирование графиков предусматривает гибкость для критически важных служб. Режим смены до 12 часов разрешен при разделении рабочего дня на части. Данная мера актуальна для водителей экстренных и коммунальных служб, инкассаторов, вахтовиков, а также сотрудников телеканалов и связи. В условиях, когда кадровый голод в России диктует свои условия, регулятор оставляет окно для маневра при сохранении безопасности.

Важное уточнение: Еженедельный отдых в 45 часов должен быть предоставлен не позднее окончания шестого рабочего дня. Нарушение этой последовательности будет трактоваться как системное нарушение охраны труда.

Главный вызов для отрасли: Синхронизация новых требований с графиком движения транспорта в удаленных регионах, где Синхронизация новых требований с графиком движения транспорта в удаленных регионах, где дефицит опытных кадров не позволяет оперативно производить замену водителей без нарушения 40-часовой нормы.

Ответы на популярные вопросы о новых правилах труда водителей Когда документ вступает в силу? Приказ Минтранса начинает действовать с 1 сентября 2026 года и рассчитан на шестилетний период применения. Можно ли работать водителю более 40 часов в неделю? Номинально — нет, но закон позволяет использовать суммированный учет за месяц или квартал, что сглаживает пиковые нагрузки. Какая максимальная длительность смены установлена для таксистов? Для таксистов и водителей медицинских организаций допускается увеличение смены до 12 часов при условии разделения рабочего дня. Какие требования к еженедельному отдыху? Водитель обязан отдыхать непрерывно не менее 45 часов каждую неделю до начала седьмого рабочего дня.

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