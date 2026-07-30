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Вас обманывают в поиске: нейросети маркетплейсов переписали правила выбора товаров

Общество » Практика » Как отстоять права

Онлайн-платформы детально изучают сетевой след каждого клиента, чтобы предоставить максимально точные товарные рекомендации. Как качество, проверенное временем, становится залогом лояльности в сервисах, так и торговые площадки используют каждое действие пользователя как сигнал для сложного алгоритма. Эксперты подчеркивают, что торговое пространство сегодня глубоко индивидуализировано: один и тот же лот может занимать радикально разные позиции в выдаче для разных людей.

Онлайн-покупка автомобиля
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Онлайн-покупка автомобиля

Механизмы ранжирования и цифровая конкуренция

Основной массив транзакций традиционно приходится на верхние строчки поисковой выдачи. Покупатель подсознательно доверяет лидерам списка, считая их объективно лучшими предложениями. Однако, как cообщает Газета.Ru со ссылкой на медиатехнолога Екатерину Дашевскую, система настроена на показ тех позиций, покупка которых наиболее вероятна в конкретном случае.

"Положение товара определяется совокупностью моделей машинного обучения. Они одновременно прогнозируют вероятность клика, покупки, возврата, учитывают сроки доставки, репутацию продавца, стабильность поставок и десятки других факторов. Затем эти прогнозы объединяются в единую модель ранжирования, которая за доли секунды определяет порядок отображения товаров", — пояснила Дашевская.

"Алгоритмическая выдача — это не зеркало рынка, а математическая проекция выгод площадки и удобства клиента, где конкуренция смещается из плоскости качества продукта в плоскость управления данными", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

DevOps-инженер Николай Максак добавил, что инженеры видят в результатах поиска итог непрерывной оптимизации вероятностей. В таких условиях компании вынуждены направлять колоссальные ресурсы на то, чтобы соответствовать логике машин. Это напрямую влияет на стоимость ведения бизнеса и, как следствие, на привычный тариф для конечного потребителя.

Прозрачность технологий и ответственность

По мнению члена Общественной палаты РФ Станислава Корякина, главная сложность заключается в непрозрачности работы таких систем. Алгоритмы превращаются в "черные ящики", чье влияние на выбор граждан становится критическим. Политконсультант указывает, что необходимо обсуждать не раскрытие корпоративных секретов, а создание четких правил ответственности за принимаемые программами решения.

Специалисты сходятся во мнении, что технологии подменяют прямую конкуренцию производителей борьбой за внимание нейросетей. Подобная трансформация рынка заставляет менять подходы как продавцов, так и государственные институты, стремящиеся защитить права покупателей в цифровой среде.

Ответы на популярные вопросы о работе маркетплейсов

Почему я вижу другие цены и товары, чем мой сосед?

Алгоритмы маркетплейсов создают персональную витрину для каждого клиента, основываясь на истории его поисков, покупок и финансовых привычках.

Влияет ли скорость доставки на место товара в поиске?

Да, логистические показатели являются одним из ключевых факторов ранжирования: платформа отдает приоритет тем лотам, которые быстрее доедут до конкретного адреса.

Правда ли, что в топе всегда самые дешевые товары?

Далеко не всегда. Система ставит на первые места товары с лучшим сочетанием рейтинга продавца, процента выкупа и минимальной вероятности возврата.

Как маркетплейсы узнают, что мне нужно?

Платформы анализируют не только покупки, но и время просмотра карточки, добавление в "избранное", частоту заходов в приложение и даже брошенные корзины.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Людмила Айвар
Людмила Áйвар — российский юрист, общественный деятель
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