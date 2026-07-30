Новые бланки загранпаспортов: какие данные исключили из документов

Правительство РФ утвердило новые бланки заграничных паспортов. Из документов исключили графы "Личный код" и "Учетная запись", так как эти данные больше не требуются при оформлении.

Фото: Wikimedia Commons by MediaPhoto.Org, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ загранпаспорт РФ

Обновление связано с международными стандартами гражданской авиации (ИКАО). В машиносчитываемом коде изменили обозначения типов документов: вместо P, D и S теперь используют PP (для обычного загранпаспорта), PD (дипломатического) и PO (служебного).

Записи о детях исключат из паспортов

С 1 января 2027 года в загранпаспорта россиян перестанут вносить сведения о детях. Ранее в апреле 2026 года законодатели отменили госпошлину за указание этой информации.

"Это нововведение связано с необходимостью защиты прав граждан Российской Федерации на свободу передвижения, поскольку в последнее время наблюдается тенденция к отказу во въезде на территорию недружественных европейских стран несовершеннолетних граждан Российской Федерации ввиду отсутствия у них собственных заграничных паспортов", — пояснили в МВД РФ.

Ранее выданные документы с отметками о детях сохранят свою силу до конца срока действия.

Изменение Суть и срок Состав бланка Убрали графы "Личный код" и "Учетная запись" Маркировка (код) Введены коды PP, PD и PO согласно нормам ИКАО Данные о детях Перестанут вносить с 1 января 2027 года

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли менять паспорт, если в нем есть запись о ребенке?

Нет, старые паспорта остаются действительными. Однако МВД рекомендует оформлять детям собственные документы для беспрепятственного пересечения границ.

Когда вступят в силу изменения по кодам документов?

Изменения в формат машиносчитываемого кода внедряются согласно постановлению Правительства РФ для приведения документов к международным нормам.