Новые бланки загранпаспортов: какие данные исключили из документов

Правительство РФ утвердило новые бланки заграничных паспортов. Из документов исключили графы "Личный код" и "Учетная запись", так как эти данные больше не требуются при оформлении.
Обновление связано с международными стандартами гражданской авиации (ИКАО). В машиносчитываемом коде изменили обозначения типов документов: вместо P, D и S теперь используют PP (для обычного загранпаспорта), PD (дипломатического) и PO (служебного).
С 1 января 2027 года в загранпаспорта россиян перестанут вносить сведения о детях. Ранее в апреле 2026 года законодатели отменили госпошлину за указание этой информации.
"Это нововведение связано с необходимостью защиты прав граждан Российской Федерации на свободу передвижения, поскольку в последнее время наблюдается тенденция к отказу во въезде на территорию недружественных европейских стран несовершеннолетних граждан Российской Федерации ввиду отсутствия у них собственных заграничных паспортов", — пояснили в МВД РФ.
Ранее выданные документы с отметками о детях сохранят свою силу до конца срока действия.
|Изменение
|Суть и срок
|Состав бланка
|Убрали графы "Личный код" и "Учетная запись"
|Маркировка (код)
|Введены коды PP, PD и PO согласно нормам ИКАО
|Данные о детях
|Перестанут вносить с 1 января 2027 года
Нет, старые паспорта остаются действительными. Однако МВД рекомендует оформлять детям собственные документы для беспрепятственного пересечения границ.
Изменения в формат машиносчитываемого кода внедряются согласно постановлению Правительства РФ для приведения документов к международным нормам.
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