Технические дипломы отправились на крупные стройплощадки: амбиции вчерашних выпускников сменили вектор

Молодые люди от 18 до 24 лет стали в два раза чаще искать работу вахтовым методом. За первую половину 2026 года число резюме в этом сегменте выросло на 122% по сравнению с прошлым годом, сообщает сервис Авито Работа.
Для начинающих специалистов такие вакансии стали способом быстро войти в профессию и получить опыт на крупных объектах, где сосредоточены основные производственные мощности страны. Наибольший интерес вызвали технические и рабочие специальности.
Лидером по приросту активности стали инженеры — число их резюме увеличилось на 138%. Молодые люди стремятся попасть в крупные инфраструктурные проекты, чтобы закрепить теорию практикой. Почти такую же динамику показали геодезисты (+136%), которых привлекает работа с высокоточным оборудованием на стройплощадках.
В группе рабочих специальностей заметен всплеск активности среди подсобных рабочих, бетонщиков и строителей. Здесь рост составил от 112% до 133%. В этих профессиях вахта позволяет быстрее освоить ремесло в условиях интенсивного строительства.
|Специальность
|Рост резюме (%)
|Ожидания по зарплате (руб/мес)
|Инженер
|138%
|100 000
|Геодезист
|136%
|100 000
|Подсобный рабочий
|133%
|120 000
|Бетонщик
|126%
|150 000
|Строитель
|112%
|150 000
Средние зарплатные ожидания молодых кандидатов по России составили 104 243 рубля в месяц. Однако эта цифра является ориентиром из резюме. Реальный доход зависит от удаленности объекта, сложности условий труда и графика смен.
Работодатели предлагают разные циклы вахты: от коротких (15/15) до длительных (45/45), что напрямую влияет на итоговые выплаты и возможность соискателя совмещать работу с личной жизнью в своем регионе.
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