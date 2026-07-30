Технические дипломы отправились на крупные стройплощадки: амбиции вчерашних выпускников сменили вектор

Молодые люди от 18 до 24 лет стали в два раза чаще искать работу вахтовым методом. За первую половину 2026 года число резюме в этом сегменте выросло на 122% по сравнению с прошлым годом, сообщает сервис Авито Работа.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Северная вахта: промышленный комплекс

Для начинающих специалистов такие вакансии стали способом быстро войти в профессию и получить опыт на крупных объектах, где сосредоточены основные производственные мощности страны. Наибольший интерес вызвали технические и рабочие специальности.

Самые востребованные направления

Лидером по приросту активности стали инженеры — число их резюме увеличилось на 138%. Молодые люди стремятся попасть в крупные инфраструктурные проекты, чтобы закрепить теорию практикой. Почти такую же динамику показали геодезисты (+136%), которых привлекает работа с высокоточным оборудованием на стройплощадках.

В группе рабочих специальностей заметен всплеск активности среди подсобных рабочих, бетонщиков и строителей. Здесь рост составил от 112% до 133%. В этих профессиях вахта позволяет быстрее освоить ремесло в условиях интенсивного строительства.

Специальность Рост резюме (%) Ожидания по зарплате (руб/мес) Инженер 138% 100 000 Геодезист 136% 100 000 Подсобный рабочий 133% 120 000 Бетонщик 126% 150 000 Строитель 112% 150 000

Деньги и условия

Средние зарплатные ожидания молодых кандидатов по России составили 104 243 рубля в месяц. Однако эта цифра является ориентиром из резюме. Реальный доход зависит от удаленности объекта, сложности условий труда и графика смен.

Работодатели предлагают разные циклы вахты: от коротких (15/15) до длительных (45/45), что напрямую влияет на итоговые выплаты и возможность соискателя совмещать работу с личной жизнью в своем регионе.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов