Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Застройщики в Казахстане увеличили цены на жилье из-за роста себестоимости
Ресторанный шедевр из кочана: как приготовить молодую капусту в бархатном соусе
Свободный проезд к собственному дому стал роскошью: законодатели готовят изменения
Разрушенный половодьем мост через реку Шалым восстановят до зимы
Семьи с тремя детьми в Красноярском крае получили финансовую помощь на закупку скота и семян
Популярность студий в Башкирии подскочила почти на 50%
Власти Рубцовска выделили отдельную заправку для спецтехники и экстренных служб
Любимый аксессуар портит образ: эксперты указали на критические ошибки в подборе габаритов
Владивосток вошел в пятерку лидеров России по темпам жилищного строительства

Технические дипломы отправились на крупные стройплощадки: амбиции вчерашних выпускников сменили вектор

Общество » Практика » Как заработать

Молодые люди от 18 до 24 лет стали в два раза чаще искать работу вахтовым методом. За первую половину 2026 года число резюме в этом сегменте выросло на 122% по сравнению с прошлым годом, сообщает сервис Авито Работа.

Северная вахта: промышленный комплекс
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Северная вахта: промышленный комплекс

Для начинающих специалистов такие вакансии стали способом быстро войти в профессию и получить опыт на крупных объектах, где сосредоточены основные производственные мощности страны. Наибольший интерес вызвали технические и рабочие специальности.

Самые востребованные направления

Лидером по приросту активности стали инженеры — число их резюме увеличилось на 138%. Молодые люди стремятся попасть в крупные инфраструктурные проекты, чтобы закрепить теорию практикой. Почти такую же динамику показали геодезисты (+136%), которых привлекает работа с высокоточным оборудованием на стройплощадках.

В группе рабочих специальностей заметен всплеск активности среди подсобных рабочих, бетонщиков и строителей. Здесь рост составил от 112% до 133%. В этих профессиях вахта позволяет быстрее освоить ремесло в условиях интенсивного строительства.

Специальность Рост резюме (%) Ожидания по зарплате (руб/мес)
Инженер 138% 100 000
Геодезист 136% 100 000
Подсобный рабочий 133% 120 000
Бетонщик 126% 150 000
Строитель 112% 150 000

Деньги и условия

Средние зарплатные ожидания молодых кандидатов по России составили 104 243 рубля в месяц. Однако эта цифра является ориентиром из резюме. Реальный доход зависит от удаленности объекта, сложности условий труда и графика смен.

Работодатели предлагают разные циклы вахты: от коротких (15/15) до длительных (45/45), что напрямую влияет на итоговые выплаты и возможность соискателя совмещать работу с личной жизнью в своем регионе.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Шоу-бизнес
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
В Нижегородской области 3050 охотников претендуют на ограниченные квоты на добычу
Нижегородская область
В Нижегородской области 3050 охотников претендуют на ограниченные квоты на добычу
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Еда и рецепты
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Популярное
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов

Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.

Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Метеорологи прогнозируют в Алтайском крае жару до +30°C и сильный ветер
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США Андрей Николаев
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Завод в Шушарах резко сменил приоритеты: серийная сборка новой версии кроссовера уже началась
Иран отменил ракетный удар по украинским портам после извинений Сибиги
Иран отменил ракетный удар по украинским портам после извинений Сибиги
Последние материалы
Владивосток вошел в пятерку лидеров России по темпам жилищного строительства
Спасение огуречного урожая: что делать, если листья сохнут, а завязи массово опадают
Жир и целлюлит тают на глазах: одно простое упражнение для идеальных ног без тренажеров
Опасная экономия на заправке: ошибка с маркировкой тары обернется серьезными рисками
Работодатели Сахалина могут получить до 200 тысяч рублей на места для инвалидов
Хрустящая корочка и пряный аромат: идеальные яблочные улитки к семейному чаю
В роддоме Красноярского края обновили меню и систему доставки еды
Кроссовер из Японии зашёл с козыря: Toyota Yaris Cross спорит ценой с Lada и Haval
Цены на топливо в Пермском крае растут медленнее чем в начале июля
Красноярский край компенсирует агропредприятиям до 90% расходов на оплату труда ученых
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.