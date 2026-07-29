Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тихая охота через сайт знакомств грозит основателю Тelegram Дурову объявлением в международный розыск
Коричневый налет исчезнет за ночь: простой метод растворяет многолетний камень на сантехнике
Не только Lada и Haval: какие неожиданные автомобили пополнили список для такси с 2026 года
Сильный ветер и интенсивные осадки ожидаются в нескольких районах Ростовской области
В Махачкале спустя год восстановили работу источника минеральной воды "Тарнаир-175"
Почему после 40 лет исчезает талия: 5 скрытых причин набора жира, о которых молчат врачи
Диагностика для детей в Иваново стала доступнее благодаря новому аппарату МРТ
В Дагестане завершилось обучение ветеранов СВО по программе подготовки управленческих кадров
Сотни машин вместо тысяч: почему бренд Volga стал лидером опроса при скромных продажах

Студенческим семьям дадут комнаты в общежитиях: одного свидетельства о браке может не хватить

Общество » Семья

Вузы России начнут выделять семейным парам отдельные комнаты в общежитиях, чтобы стимулировать рождаемость среди молодежи, о чем рассказала член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранам Светлана Бессараб. В беседе с Pravda.Ru парламентарий отметила, что отсутствие собственного жилья является главным препятствием для заключения браков в студенческой среде.

Молодая студенческая семья
Фото: Pravda.Ru by Ирина Сереброва is licensed under Free for commercial use
Молодая студенческая семья

Ранее сообщалось, что с первого сентября высшие учебные заведения обязаны обеспечивать семейных студентов жилыми помещениями.

При этом эксперты напоминают, что для заселения парам необходимо учитывать обновленные стандарты и пакет документов, который теперь требуется для подтверждения статуса нуждающихся.

Бессараб пояснила, что текущая статистика демонстрирует резкий спад числа студенческих семей по сравнению с девяностыми годами прошлого века. Согласно социологическим опросам, около шестидесяти процентов молодых людей готовы вступить в брак, однако на практике это делают лишь три процента. Основным сдерживающим фактором остается бытовая неустроенность и риск прерывания образования из-за финансовых трудностей.

"Не исключено, что правительство скорректирует подходы к этой проблеме. Основная причина, по которой люди в молодом возрасте не создают семьи — отсутствие своего "гнездышка". Можно пожениться и жить в разных общежитиях или арендовать жилье, но это мешает учебе. Поэтому более чем в сорока регионах с низкой рождаемостью решили расширить программы поддержки", — подчеркнула Бессараб.

Депутат добавила, что в рамках демографической стратегии субъекты РФ внедряют различные инструменты: от компенсаций за наем квартир до единовременных выплат при рождении ребенка, размер которых может достигать триста тысяч рублей. В некоторых регионах уже рассматривается возможность выдавать материнский капитал студенческим семьям сразу после появления первого первенца. Также предусмотрены льготы по ипотеке и регулярные ежемесячные пособия на детей.

"При наличии возможности вузы будут предоставлять такие комнаты. Но первые приказы содержат ограничения: часто требуется не просто свидетельство о браке, но и наличие ребенка. Тем не менее, строящиеся по нацпроекту кампусы уже проектируются с учетом требований к расселению молодых пар. Это будут целые студенческие городки", — рассказала специалист.

Помимо жилья, в учебных заведениях планируют открывать комнаты матери и ребенка. Предполагается, что там педагоги смогут присматривать за детьми, пока матери находятся на занятиях. Данная мера должна предотвратить отчисления студенток после родов. Для решения жилищного вопроса семейным парам также доступна программа покупки вторичного жилья, которая теперь распространяется на города с невысокими темпами строительства. Параллельно с этим государство прорабатывает механизмы, позволяющие делегировать заботу о малышах специалистам, чтобы родители могли продолжать развиваться профессионально.

Вопрос эффективности таких мер остается открытым, так как специалисты указывают на глубокие причины снижения численности населения. В экспертном сообществе признают, что современная демографическая яма требует комплексных архитектурных решений, выходящих за рамки простой выдачи комнат в общежитиях.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Сейчас читают
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Военные новости
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Последний шанс на примирение с королём: принц Гарри потребовал от жены сменить тактику ради будущего
Шоу-бизнес
Последний шанс на примирение с королём: принц Гарри потребовал от жены сменить тактику ради будущего
Первые 14 дней решают всё: ошибка после уборки чеснока может погубить весь урожай зимой
Садоводство, цветоводство
Первые 14 дней решают всё: ошибка после уборки чеснока может погубить весь урожай зимой
Популярное
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса

Попытка Еревана вернуть доступ к российскому рынку столкнулась с неожиданным условием Москвы, которое ставит под удар весь бизнес республики.

Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет Красный бархат получается нежным и нарядным
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США Андрей Николаев
Звезды теперь создадут на Земле: технологический рывок Китая оставил мировых лидеров позади
Взгляд стал мутным и кожа посерела: борьба с онкологией изменила жизнь Маргариты Симоньян
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Последние материалы
Пользователи GTA Online в Австралии лишились доступа к играм в казино Diamond
В Алтайском крае ожидаются сильные ливни, крупный град и ветер до 22 м/с
Пиротехническое шоу на Оби в Барнауле обойдется бюджету в 1,4 млн рублей
Десять трамвайных маршрутов Новосибирска переходят на остановки по требованию
Тайна бархатного вкуса: как приготовить кабачковую икру, которую полюбят даже дети
Развитие социальной сферы: в Коми капитально ремонтируют школы и детсады
В Тюмени ограничили доступ ко второму ярусу набережной из-за подъема уровня Туры
Секунда, которая изменила всё: Брэд Питт оставил след в памяти первой россиянки на "Оскаре"
В Якутске открыли дорогу "Борогон" после паводка на реке Лене
Очереди на границе и задержки: почему законы о сроках ремонта перестали работать на практике
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.