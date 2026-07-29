Студенческим семьям дадут комнаты в общежитиях: одного свидетельства о браке может не хватить

Вузы России начнут выделять семейным парам отдельные комнаты в общежитиях, чтобы стимулировать рождаемость среди молодежи, о чем рассказала член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранам Светлана Бессараб. В беседе с Pravda.Ru парламентарий отметила, что отсутствие собственного жилья является главным препятствием для заключения браков в студенческой среде.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Сереброва is licensed under Free for commercial use Молодая студенческая семья

Ранее сообщалось, что с первого сентября высшие учебные заведения обязаны обеспечивать семейных студентов жилыми помещениями.

При этом эксперты напоминают, что для заселения парам необходимо учитывать обновленные стандарты и пакет документов, который теперь требуется для подтверждения статуса нуждающихся.

Бессараб пояснила, что текущая статистика демонстрирует резкий спад числа студенческих семей по сравнению с девяностыми годами прошлого века. Согласно социологическим опросам, около шестидесяти процентов молодых людей готовы вступить в брак, однако на практике это делают лишь три процента. Основным сдерживающим фактором остается бытовая неустроенность и риск прерывания образования из-за финансовых трудностей.

"Не исключено, что правительство скорректирует подходы к этой проблеме. Основная причина, по которой люди в молодом возрасте не создают семьи — отсутствие своего "гнездышка". Можно пожениться и жить в разных общежитиях или арендовать жилье, но это мешает учебе. Поэтому более чем в сорока регионах с низкой рождаемостью решили расширить программы поддержки", — подчеркнула Бессараб.

Депутат добавила, что в рамках демографической стратегии субъекты РФ внедряют различные инструменты: от компенсаций за наем квартир до единовременных выплат при рождении ребенка, размер которых может достигать триста тысяч рублей. В некоторых регионах уже рассматривается возможность выдавать материнский капитал студенческим семьям сразу после появления первого первенца. Также предусмотрены льготы по ипотеке и регулярные ежемесячные пособия на детей.

"При наличии возможности вузы будут предоставлять такие комнаты. Но первые приказы содержат ограничения: часто требуется не просто свидетельство о браке, но и наличие ребенка. Тем не менее, строящиеся по нацпроекту кампусы уже проектируются с учетом требований к расселению молодых пар. Это будут целые студенческие городки", — рассказала специалист.

Помимо жилья, в учебных заведениях планируют открывать комнаты матери и ребенка. Предполагается, что там педагоги смогут присматривать за детьми, пока матери находятся на занятиях. Данная мера должна предотвратить отчисления студенток после родов. Для решения жилищного вопроса семейным парам также доступна программа покупки вторичного жилья, которая теперь распространяется на города с невысокими темпами строительства. Параллельно с этим государство прорабатывает механизмы, позволяющие делегировать заботу о малышах специалистам, чтобы родители могли продолжать развиваться профессионально.

Вопрос эффективности таких мер остается открытым, так как специалисты указывают на глубокие причины снижения численности населения. В экспертном сообществе признают, что современная демографическая яма требует комплексных архитектурных решений, выходящих за рамки простой выдачи комнат в общежитиях.

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