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Минпросвещения РФ выпустило рекомендации по проведению линеек 1 сентября

Общество

Министерство просвещения РФ разослало в регионы методические рекомендации по проведению торжественных линеек 1 сентября в грядущем учебном году. Главный акцент — на темах, определенных указом президента: 2026 год объявлен Годом единства народов России.

Day of Knowledge in Moscow 2014 01
Фото: commons.wikimedia.org by mos.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Day of Knowledge in Moscow 2014 01

Согласно документу, первым уроком в классах станет "Разговор о важном". На линейках будут звучать темы народного единства, сохранения исторической памяти, патриотического воспитания и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей. Министр Сергей Кравцов призвал сделать День знаний "символом уважения к истории страны, её многонациональной культуре, традиционным ценностям и преемственности поколений".

Организаторам рекомендовано пригласить на линейки представителей разных народов и национально-культурных автономий, многодетных семей, ветеранов СВО и успешных выпускников. Им предлагается выступить о дружбе народов, взаимном уважении, исторической памяти и общей ответственности за будущее страны. Ритуал начнётся традиционно — с выноса государственного флага и исполнения гимна.

Те же рекомендации распространяются на колледжи и техникумы. Там первокурсники получат студенческие билеты, пройдут экскурсии по мастерским и лабораториям с инструктажем по производственной и антитеррористической безопасности, а также познакомятся с потенциальными работодателями.

Что меняется в программе

Параллельно с линейками с 1 сентября продолжится обновление школьных стандартов. Основные изменения:

  • Обществознание останется только в 9-11 классах;
  • Часы истории увеличены;
  • Внедряются региональные компоненты.

Пример локальной адаптации — Приморский край. Там в курс истории 5-7 классов войдет модуль по истории края, для которого готовится отдельный учебник. Также регион входит в пилотный проект по выставлению оценок за поведение — пока без влияния на аттестат.

В Республике Алтай, где проживает множество народов и сохранены уникальные культурные традиции, федеральные рекомендации получат естественное продолжение. Региональные модули истории и культуры, работы национально-культурных центров, опыт двуязычного обучения — всё это даёт базе для наполнения единого федерального формата местным смыслом.

Экспертная проверка

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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