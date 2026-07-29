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Конец эпохи легких оценок близок: эксперты предсказали закат привычных форматов аттестации

Общество » Практика

Российские высшие учебные заведения пересматривают подходы к итоговой аттестации студентов из-за повсеместного распространения нейросетей. Первые изменения уже коснулись форматов подготовки дипломных работ, что вынуждает академическое сообщество искать способы проверки реальных знаний учащихся. Эксперты обсуждают возможность возвращения к традиционным устным испытаниям, чтобы исключить риск использования генеративных моделей. На костыли для памяти в виде гаджетов и алгоритмов сегодня опирается всё большее число молодых людей, что беспокоит преподавательский состав.

Классная комната
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Классная комната

Трансформация экзаменационного процесса

Переход на устный формат общения позволяет сфокусироваться на личности учащегося и сводит шансы на незаметное списывание к минимуму. Преподаватель онлайн-школы "Фоксфорд" Алексей Кириллов Газета.Ru пояснил, что внедрение такой системы во всех дисциплинах маловероятно. По его мнению, принять экзамен исключительно в устной форме, например, по естественным наукам, крайне затруднительно с технической и методической точек зрения.

Специалист разделяет использование технологий на два типа: слепое копирование, лишающее человека способности мыслить, и продуктивное партнёрство. Второй вариант взаимодействия только укрепляет компетенции студента, тогда как первый ведет к деградации навыков. В образовательной среде допустимо применение "усечённых" моделей ИИ, которые помогают ориентироваться в справочной информации, но не выдают готовых решений по критериям оценки.

"Полный запрет нейросетей в учебном процессе не принесет пользы, так как технологии уже стали частью реальности. Важно научить учеников критически оценивать ответы алгоритмов и использовать их как справочный инструмент, а не как замену собственному интеллекту", — объяснил в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Искусственный интеллект и стандарты ЕГЭ

Масштабные государственные аттестации, такие как ЕГЭ и ОГЭ, пока остаются защищенными от влияния нейросетей благодаря жестким регламентам. Основная подготовка к этим испытаниям строится на строгом соответствии конкретным критериям, и методы освоения материала остаются на усмотрение учеников. Развитие технологий идентификации также играет роль в безопасности, хотя за использование запрещенных западных ID-технологий в определенных сферах уже предусмотрены меры ответственности.

Для внутренних школьных проверок учителям рекомендуют занимать активную позицию, разъясняя детям, что алгоритмы не заменят личный опыт. Кириллов уверен, что запрещать ИИ на уроках бессмысленно, гораздо важнее привить культуру работы с ним. Ученикам необходимо понимать, что взаимодействие с чат-ботом — это не диалог с живым собеседником, а работа с холодным математическим кодом, требующая проверки и осмысления.

Ответы на популярные вопросы о применении ИИ в образовании

Поможет ли ИИ сдать ЕГЭ в 2025 году?

Нет, условия проведения государственного экзамена исключают доступ к любым гаджетам и сети интернет, что делает невозможным использование нейросетей в аудитории.

Станут ли дипломы полностью устными?

Полный переход на устный формат не планируется, однако вузы внедряют обязательные элементы очной защиты и дополнительные вопросы для проверки авторства работы.

Можно ли использовать нейросети для написания рефератов?

Технически это возможно, но системы "Антиплагиат" уже активно внедряют модули детекции текстов, сгенерированных искусственным интеллектом.

Чему именно нужно учить школьников при работе с ИИ?

Главный навык — критическое мышление и верификация фактов, так как нейросети склонны к "галлюцинациям" и выдаче ложных данных за истинные.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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