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Возраст ребенка изменит правила увольнения: для матерей предложили новую трудовую гарантию

Общество » Семья » Кошелек

Запрет на увольнение женщин с детьми до восьми лет должен учитывать интересы не только семей, но и работодателей, отметил адвокат, председатель Общественного экспертного совета при уполномоченном по правам ребенка в Московской области, член Общественной палаты Московской области Андрей Губанов. О перспективах принятия такой инициативы и возможных поправках он рассказал в беседе с Pravda.Ru.

Мама с ребенком на прогулке
Фото: Wikipedia by Burim, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мама с ребенком на прогулке

Ранее сообщалось, что в Государственной Думе предложили защитить от увольнения женщин с детьми до восьми лет. Соответствующий законопроект направлен на отзыв в Правительство.

Инициатива пока носит характер предложения и нуждается в широком обсуждении, считает Губанов. По его словам, дополнительная защита женщин может быть оправданна, особенно когда мать воспитывает детей, пока ее супруг находится на линии боевого соприкосновения.

"Здесь тонкий момент. С одной стороны нужно защитить женщин, тем более в период специальной военной операции, когда супруги могут находиться на линии боевого соприкосновения. Женщины находятся здесь, воспитывают детей, им нужна поддержка. Об этом стоит подумать, обсудить с экспертным сообществом, с профсоюзной линией", — отметил адвокат.

При этом случаи увольнения женщин с маленькими детьми, по оценке эксперта, не носят массового характера. Он обратил внимание, что предлагаемый период защиты достаточно продолжителен, а за восемь лет могут измениться технологии, обязанности сотрудника и потребности организации.

Губанов считает, что при подготовке законопроекта необходимо предусмотреть механизмы, защищающие работодателей от ситуаций, когда должность утратила актуальность или сотрудник перестал соответствовать требованиям предприятия.

"Надо подходить в комплексе, не только затрагивать интересы женщин, но и рассматривать вопрос, что работодатель тоже должен быть защищен", — сказал он.

По мнению эксперта, окончательный вариант инициативы следует разрабатывать совместно с профсоюзами и профессиональным сообществом. Такой подход позволит усилить поддержку матерей и одновременно сохранить возможность для нормальной работы предприятий.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
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