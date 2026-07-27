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Вакансий становится больше не случайно: какой сезон запускает новую волну найма

Общество » Практика » Как заработать

Осенью компании активнее запускают новые проекты и набирают персонал, отметил основатель сервиса удаленного контроля персонала Glaz Виктор Гор. О том, как сезонность влияет на поиск работы, эксперт рассказал в беседе с Pravda.Ru.

Ученый за микроскопом в лаборатории
Фото: Pravda.Ru by Ирина Малова is licensed under Все права защищены
Ученый за микроскопом в лаборатории

Универсального сезона для трудоустройства нет, поскольку ситуация зависит от профессии и отрасли, отметил эксперт. В сферах без выраженной сезонности компании часто переносят крупные изменения, запуск проектов и связанный с ними набор сотрудников с лета на осень.

"Июль-август такие месяцы, когда чаще всего компания откладывает новые проекты или явные перестройки, трансформации. С этим могут быть связаны наборы персонала с точки зрения бизнеса, людей, сотрудников", — отметил Гор.

При этом рынок труда летом полностью не останавливается, дополнил специалист. Вакансии появляются круглый год, а хорошие специалисты остаются востребованными независимо от сезона.

"В любое время года можно найти работу, если есть такая необходимость. Полного "замерзания" никогда не существует. Колебания в рамках десяти — двадцати пяти процентов в зависимости от сезона", — пояснил эксперт.

По словам Гора, сами соискатели летом также нередко берут паузу после увольнения, чтобы отдохнуть и решить личные вопросы. В сезонных сферах оптимальное время поиска зависит от конкретной отрасли: потребность в работниках может возрастать летом, зимой или осенью.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
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