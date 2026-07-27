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Стаж больше не просто цифра: новые привилегии для заслуженных работников образования утвердили

Общество » Практика

Владимир Путин подписал указ о расширении системы поддержки учителей. Документ ввел единые федеральные стандарты условий труда и социальных гарантий для педагогов, которые должны помочь закрыть кадровые дыры в школах. Указ начал действовать 20 июля.

Девушка за партой в классе
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Девушка за партой в классе

Для жителей Дальнего Востока, где дефицит квалифицированных кадров ощущается особенно остро из-за удаленности многих поселков и высокой стоимости жизни, федеральный стандарт становится базовым фильтром качества работы. В Хабаровском крае новые меры затронут более 8 тысяч специалистов.

Что дает федеральный указ

Документ фиксирует набор базовых прав учителя. Теперь государство гарантирует бесплатное повышение квалификации, методическую помощь и доступ к цифровым библиотекам. Новичков в профессии обязуют закрепить за наставником минимум на год.

Социальный блок включает право на звание "Ветеран труда" при стаже от 25 лет, бесплатные посещения государственных музеев раз в месяц и юридические консультации по трудовым спорам. Также регионам рекомендовали отдавать приоритет детям учителей при зачислении в детские сады.

Правительство РФ подготовит единый документ, подтверждающий статус учителя, а также пересмотрит нормы нагрузки и графики работы педагогов.

Специфика поддержки в Хабаровском крае

В Хабаровском крае федеральные льготы не заменяют местные, а суммируются с ними. Регион продолжает развивать собственные программы через нацпроект "Молодёжь и дети".

"В нашем регионе для педагогов, в том числе молодых специалистов, уже действует комплексная система мер, которая постоянно расширяется. Сейчас это 13 программ поддержки", — отметил министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин.

Деньги и жилье: новые выплаты

С начала 2026 года оклады всех работников образования в крае — от воспитателей детсадов до преподавателей колледжей — выросли на 25%. Это решение губернатора Дмитрия Демешина направлено на удержание специалистов в регионе.

Для тех, кто только планирует войти в профессию или начинает путь, с учебного года 2025-2026 вводят дополнительные стимулы. Студенты-целевики смогут получать губернаторскую стипендию и компенсацию за аренду жилья.

Мера поддержки Условие / Размер
Рост окладов +25% для всех работников образования (с 2026 г.)
Поддержка молодых специалистов Единовременная выплата в 8 окладов + ежемесячные доплаты (первые 3 года)
Студенты-целевики Губернаторская стипендия и компенсация аренды жилья (с 2025/26 уч. года)

Такой подход позволяет сгладить разницу в стоимости жизни между городами и сельскими территориями края, делая работу учителя финансово доступной.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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