Технологии бросили вызов аутизму: междисциплинарная группа в Абакане меняет правила обучения детей

Студенты инженерно-технологического института ХГУ создают интерактивный тренажёр для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Разработкой руководит старший преподаватель вуза Дмитрий Яковлев. Проект финансируется за счёт гранта.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Lance Nellson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Аутизм у ребенка

В команду вошли психологи, дефектологи и ABA-специалисты. В основе программы лежит прикладной анализ поведения (ABA-терапия). Этот метод позволяет корректировать поведение ребёнка и обучать его новым навыкам через систему поощрений и анализа. План занятий в тренажёре будет зависеть не от возраста пользователя, а от его фактического уровня развития.

Проблемы текущего софта

Разработчики начали проект с личного опыта, затем изучили рынок программного обеспечения и провели десять интервью с администраторами центров и профильными специалистами. В результате команда выделила три главные сложности, с которыми сталкиваются семьи и врачи:

трудно фиксировать динамику прогресса ребёнка;

сложно подстраивать задания под индивидуальные особенности каждого пользователя;

родителям тяжело организовать домашние занятия по рекомендациям специалистов.

"Сейчас мы работаем над функциями развития базовых навыков: счёта, распознавания букв и образов, понимания эмоций и событий. Тренажёр будет работать в двух режимах — совместно со специалистом и дома с родителями", — пояснил руководитель проекта Дмитрий Яковлев.

Пилотный запуск тренажёра запланировали на 2027 год.

Экспертная проверка: специалист по социальной политике и демографии специалист по социальной политике и демографии Елена Романова