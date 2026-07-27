Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Водителей фур ограничили в проезде по размытому участку трассы Умнас
В Якутске заправки переходят на топливные карты для контроля сбыта
Сотни домов и соцобъектов в Омске временно лишатся холодного водоснабжения
Температура воздуха в южных районах Коми поднимется до +36 градусов
Минимум ингредиентов и никакого ожидания: быстрые кефирные конвертики с капустой к ужину
Новые датчики и камеры на трассе Иваново — Ярославль выявят нарушения разметки тяжелым транспортом
Правильные даты и один овощ сверху: секрет хранения картофеля до самого мая
Советский мотоцикл, который знали все: почему легендарный "Восход" стал символом вечного ремонта
Водители рискуют остаться без прав: литры топлива в багажнике обернутся фатальными последствиями

Технологии бросили вызов аутизму: междисциплинарная группа в Абакане меняет правила обучения детей

Общество » Семья » Воспитание

Студенты инженерно-технологического института ХГУ создают интерактивный тренажёр для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Разработкой руководит старший преподаватель вуза Дмитрий Яковлев. Проект финансируется за счёт гранта.

Аутизм у ребенка
Фото: https://commons.wikimedia.org by Lance Nellson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Аутизм у ребенка

В команду вошли психологи, дефектологи и ABA-специалисты. В основе программы лежит прикладной анализ поведения (ABA-терапия). Этот метод позволяет корректировать поведение ребёнка и обучать его новым навыкам через систему поощрений и анализа. План занятий в тренажёре будет зависеть не от возраста пользователя, а от его фактического уровня развития.

Проблемы текущего софта

Разработчики начали проект с личного опыта, затем изучили рынок программного обеспечения и провели десять интервью с администраторами центров и профильными специалистами. В результате команда выделила три главные сложности, с которыми сталкиваются семьи и врачи:

  • трудно фиксировать динамику прогресса ребёнка;
  • сложно подстраивать задания под индивидуальные особенности каждого пользователя;
  • родителям тяжело организовать домашние занятия по рекомендациям специалистов.

"Сейчас мы работаем над функциями развития базовых навыков: счёта, распознавания букв и образов, понимания эмоций и событий. Тренажёр будет работать в двух режимах — совместно со специалистом и дома с родителями", — пояснил руководитель проекта Дмитрий Яковлев.

Пилотный запуск тренажёра запланировали на 2027 год.

Экспертная проверка: специалист по социальной политике и демографии Елена Романова
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Токаев сделал выговор Путину в Омске за войну с братской Украиной
Мир. Новости мира
Токаев сделал выговор Путину в Омске за войну с братской Украиной
Тысячи лет никто не верил этой легенде, пока над древней гробницей не нашли смертельный след
Наука и техника
Тысячи лет никто не верил этой легенде, пока над древней гробницей не нашли смертельный след
Огурцы как у бабушки: ледяная вода и каменная соль доведут вкус до бочкового хруста
Еда и рецепты
Огурцы как у бабушки: ледяная вода и каменная соль доведут вкус до бочкового хруста
Популярное
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам

На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.

Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Токаев сделал выговор Путину в Омске за войну с братской Украиной
Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев
Первые 14 дней решают всё: ошибка после уборки чеснока может погубить весь урожай зимой
Тысячи лет никто не верил этой легенде, пока над древней гробницей не нашли смертельный след
Секретный салат из СССР возвращается: яблоко и огурец делают вкус по-настоящему незабываемым
Секретный салат из СССР возвращается: яблоко и огурец делают вкус по-настоящему незабываемым
Последние материалы
Новые датчики и камеры на трассе Иваново — Ярославль выявят нарушения разметки тяжелым транспортом
Правильные даты и один овощ сверху: секрет хранения картофеля до самого мая
Советский мотоцикл, который знали все: почему легендарный "Восход" стал символом вечного ремонта
Водители рискуют остаться без прав: литры топлива в багажнике обернутся фатальными последствиями
Долги по зарплатам на Камчатке выросли более чем в два раза
Мировые рынки замерли в ожидании: решение Дональда Трампа обрушило котировки черного золота
Идеальная воронка среди лесов: обычный турист наткнулся на след древней катастрофы в Канаде
Эстетика загородной жизни: 5 материалов для грядок, которые не боятся сырости и плесени
Пассажиропоток в Якутии вырос в пять раз после запуска поездов до Нижнего Бестяха
Транспортная прокуратура выявила факт занижения зарплат в охранном предприятии Белово
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.