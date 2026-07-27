Технологии бросили вызов аутизму: междисциплинарная группа в Абакане меняет правила обучения детей

Студенты инженерно-технологического института ХГУ создают интерактивный тренажёр для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Разработкой руководит старший преподаватель вуза Дмитрий Яковлев. Проект финансируется за счёт гранта.
В команду вошли психологи, дефектологи и ABA-специалисты. В основе программы лежит прикладной анализ поведения (ABA-терапия). Этот метод позволяет корректировать поведение ребёнка и обучать его новым навыкам через систему поощрений и анализа. План занятий в тренажёре будет зависеть не от возраста пользователя, а от его фактического уровня развития.
Разработчики начали проект с личного опыта, затем изучили рынок программного обеспечения и провели десять интервью с администраторами центров и профильными специалистами. В результате команда выделила три главные сложности, с которыми сталкиваются семьи и врачи:
"Сейчас мы работаем над функциями развития базовых навыков: счёта, распознавания букв и образов, понимания эмоций и событий. Тренажёр будет работать в двух режимах — совместно со специалистом и дома с родителями", — пояснил руководитель проекта Дмитрий Яковлев.
Пилотный запуск тренажёра запланировали на 2027 год.
На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.