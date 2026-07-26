Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Физики определили механизм вращения распылителя при засасывании воды
Пневмоподвеска и кондиционеры в новых комбайнах защищают операторов от пыли и жары
Грозы и жара до +31 °C охватят территорию Белоруссии 27 июля
Рептилия Silescelida acristata: в Бразилии нашли предка динозавров
Велосипед или дорожка: какая покупка для дома быстрее избавит от лишних килограммов
Ремесленники из Белоруссии и России представили технику набойки в Витебске
Данные из госреестров откроют для своих: решение Путина создало мощный стимул для ИТ-холдингов
Антикор остался в магазине: одна привычка сохранит кузов без ржавчины десятилетиями
В ХМАО зафиксировано 42 происшествия на воде с летальным исходом и спасением

Семейный статус станет обременением: за наличие детей у мигрантов заставят доплачивать сверху

Общество » Практика

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий фискальный контроль за трудовыми мигрантами. Ключевое изменение в Налоговом кодексе — введение фиксированных авансовых платежей по НДФЛ для системно не охваченных ранее категорий иностранных работников. Регулятор переходит к модели превентивного налогообложения тех, кто занят в частном секторе.

Строители мигранты
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Строители мигранты

Логика расширения налоговой базы

До сих пор обязанность платить налог авансом касалась в основном тех, кто работает по трудовому патенту в компаниях или у индивидуальных предпринимателей. Новый статус документа закрепляет обязанность платить НДФЛ "вперед" для иностранных граждан, нанятых физическими лицами для личных или домашних нужд. Речь идет о помощниках по хозяйству, репетиторах, нянях и других категориях, чья деятельность не связана с предпринимательством работодателя.

Важное уточнение: обязанность по уплате теперь распространяется и на лиц, осуществляющих трудовую деятельность без формального разрешения на работу. Это попытка государства вывести из тени значительный сегмент наличного оборота и обеспечить прозрачность доходов миграционного потока.

Главный вызов для регулятора — администрирование сборов с лиц, работающих внутри домохозяйств. Внедрение авансового платежа перекладывает бремя доказательства легальности пребывания и работы непосредственно на мигранта: отсутствие чека об оплате станет автоматическим маркером нарушения режима пребывания.

Дифференциация платежей с 2027 года

Закон устанавливает разную стоимость пребывания в зависимости от типа занятости. Для "домашнего" персонала ставка существенно выше, чем для сотрудников предприятий.

Категория работника Размер платежа (в месяц) Статус нормы
Работа у физлиц (домашние нужды) 1 700 рублей Вступает в силу 01.01.2027
Работа в организациях и у ИП 1 200 рублей Сохраняется текущая ставка
При наличии иждивенцев в РФ Увеличенный размер Расчетная величина

Цифровой надзор и сроки

Регулятор делает ставку на бесшовный обмен данными между ведомствами. Органы миграционного учета обязаны оперативно передавать в ФНС сведения о выданных РВП и видах на жительство. Более того, с октября 2026 года сведения о доходах иностранцев, поступающие из МВД, будут защищены режимом налоговой тайны.

Закон предусматривает прогрессивную шкалу аванса в зависимости от количества иждивенцев. Это институциональный барьер, призванный компенсировать социальную нагрузку на бюджет, которую создают семьи трудовых мигрантов.

Экспертная оценка изменений

"Введение фиксированных платежей для работающих у физлиц — это инструмент очистки рынка от серой занятости. Разрыв в ставках (1700 против 1200 рублей) обусловлен тем, что администрировать налоги в частном секторе гораздо сложнее и дороже для государства, чем через корпоративных агентов", — разъяснил макроэкономист Артём Логинов.

"Новая норма создает дополнительный комплаенс-риск для самих мигрантов. Обязанность платить увеличенный аванс при наличии иждивенцев потребует от налоговых органов четкой верификации родственных связей, что неизбежно ведет к созданию единого цифрового реестра профилей иностранных граждан", — отметила налоговый консультант Ирина Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о налогах для мигрантов

Когда начнут действовать новые правила оплаты НДФЛ?

Основная часть поправок об уплате авансовых платежей вступает в силу с 1 января 2027 года.

Нужно ли платить аванс, если иностранец работает няней или садовником?

Да, для таких категорий устанавливается платеж в размере 1 700 рублей в месяц, если работа не связана с бизнесом нанимателя.

Как наличие детей у мигранта повлияет на сумму налога?

Закон требует уплаты НДФЛ в увеличенном размере, если на иждивении у иностранного работника находятся члены семьи.

Будут ли налоговые органы знать о доходах из баз МВД?

С 1 октября 2026 года данные о доходах иностранцев будут передаваться из МВД в налоговую под защитой режима налоговой тайны.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов

Читайте также

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Авто
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Еда и рецепты
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Чугунный лабиринт: как легко выгнать вековую пыль из недр старой батареи
Недвижимость
Чугунный лабиринт: как легко выгнать вековую пыль из недр старой батареи
Популярное
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам

На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.

Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Кабачки в маринаде: быстрый летний рецепт без жарки и лишней влаги лучше любого салата
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев
Чугунный лабиринт: как легко выгнать вековую пыль из недр старой батареи
Зеленые томаты покраснеют прямо на кусте: раствор, который ускоряет созревание на неделю
Зелёное волшебство в саду: как из одной веточки вырастить целую смородиновую рощу
Зелёное волшебство в саду: как из одной веточки вырастить целую смородиновую рощу
Последние материалы
Семейный статус станет обременением: за наличие детей у мигрантов заставят доплачивать сверху
Рептилия Silescelida acristata: в Бразилии нашли предка динозавров
Велосипед или дорожка: какая покупка для дома быстрее избавит от лишних килограммов
Ремесленники из Белоруссии и России представили технику набойки в Витебске
Данные из госреестров откроют для своих: решение Путина создало мощный стимул для ИТ-холдингов
Антикор остался в магазине: одна привычка сохранит кузов без ржавчины десятилетиями
В ХМАО зафиксировано 42 происшествия на воде с летальным исходом и спасением
Тамбовская область запустила сервис уведомлений о поверке счетчиков воды
Приехали в отель? Расслабляться рано: внимательный осмотр номера спасёт отпуск и деньги
В Улан-Удэ заменяют дорожное покрытие на перекрестке улиц Ленина и Советской
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.