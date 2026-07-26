Семейный статус станет обременением: за наличие детей у мигрантов заставят доплачивать сверху

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий фискальный контроль за трудовыми мигрантами. Ключевое изменение в Налоговом кодексе — введение фиксированных авансовых платежей по НДФЛ для системно не охваченных ранее категорий иностранных работников. Регулятор переходит к модели превентивного налогообложения тех, кто занят в частном секторе.
До сих пор обязанность платить налог авансом касалась в основном тех, кто работает по трудовому патенту в компаниях или у индивидуальных предпринимателей. Новый статус документа закрепляет обязанность платить НДФЛ "вперед" для иностранных граждан, нанятых физическими лицами для личных или домашних нужд. Речь идет о помощниках по хозяйству, репетиторах, нянях и других категориях, чья деятельность не связана с предпринимательством работодателя.
Важное уточнение: обязанность по уплате теперь распространяется и на лиц, осуществляющих трудовую деятельность без формального разрешения на работу. Это попытка государства вывести из тени значительный сегмент наличного оборота и обеспечить прозрачность доходов миграционного потока.
Главный вызов для регулятора — администрирование сборов с лиц, работающих внутри домохозяйств. Внедрение авансового платежа перекладывает бремя доказательства легальности пребывания и работы непосредственно на мигранта: отсутствие чека об оплате станет автоматическим маркером нарушения режима пребывания.
Закон устанавливает разную стоимость пребывания в зависимости от типа занятости. Для "домашнего" персонала ставка существенно выше, чем для сотрудников предприятий.
|Категория работника
|Размер платежа (в месяц)
|Статус нормы
|Работа у физлиц (домашние нужды)
|1 700 рублей
|Вступает в силу 01.01.2027
|Работа в организациях и у ИП
|1 200 рублей
|Сохраняется текущая ставка
|При наличии иждивенцев в РФ
|Увеличенный размер
|Расчетная величина
Регулятор делает ставку на бесшовный обмен данными между ведомствами. Органы миграционного учета обязаны оперативно передавать в ФНС сведения о выданных РВП и видах на жительство. Более того, с октября 2026 года сведения о доходах иностранцев, поступающие из МВД, будут защищены режимом налоговой тайны.
Закон предусматривает прогрессивную шкалу аванса в зависимости от количества иждивенцев. Это институциональный барьер, призванный компенсировать социальную нагрузку на бюджет, которую создают семьи трудовых мигрантов.
"Введение фиксированных платежей для работающих у физлиц — это инструмент очистки рынка от серой занятости. Разрыв в ставках (1700 против 1200 рублей) обусловлен тем, что администрировать налоги в частном секторе гораздо сложнее и дороже для государства, чем через корпоративных агентов", — разъяснил макроэкономист Артём Логинов.
"Новая норма создает дополнительный комплаенс-риск для самих мигрантов. Обязанность платить увеличенный аванс при наличии иждивенцев потребует от налоговых органов четкой верификации родственных связей, что неизбежно ведет к созданию единого цифрового реестра профилей иностранных граждан", — отметила налоговый консультант Ирина Зайцева.
Основная часть поправок об уплате авансовых платежей вступает в силу с 1 января 2027 года.
Да, для таких категорий устанавливается платеж в размере 1 700 рублей в месяц, если работа не связана с бизнесом нанимателя.
Закон требует уплаты НДФЛ в увеличенном размере, если на иждивении у иностранного работника находятся члены семьи.
С 1 октября 2026 года данные о доходах иностранцев будут передаваться из МВД в налоговую под защитой режима налоговой тайны.
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