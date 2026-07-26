Семейный статус станет обременением: за наличие детей у мигрантов заставят доплачивать сверху

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий фискальный контроль за трудовыми мигрантами. Ключевое изменение в Налоговом кодексе — введение фиксированных авансовых платежей по НДФЛ для системно не охваченных ранее категорий иностранных работников. Регулятор переходит к модели превентивного налогообложения тех, кто занят в частном секторе.

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Логика расширения налоговой базы

До сих пор обязанность платить налог авансом касалась в основном тех, кто работает по трудовому патенту в компаниях или у индивидуальных предпринимателей. Новый статус документа закрепляет обязанность платить НДФЛ "вперед" для иностранных граждан, нанятых физическими лицами для личных или домашних нужд. Речь идет о помощниках по хозяйству, репетиторах, нянях и других категориях, чья деятельность не связана с предпринимательством работодателя.

Важное уточнение: обязанность по уплате теперь распространяется и на лиц, осуществляющих трудовую деятельность без формального разрешения на работу. Это попытка государства вывести из тени значительный сегмент наличного оборота и обеспечить прозрачность доходов миграционного потока.

Главный вызов для регулятора — администрирование сборов с лиц, работающих внутри домохозяйств. Внедрение авансового платежа перекладывает бремя доказательства легальности пребывания и работы непосредственно на мигранта: отсутствие чека об оплате станет автоматическим маркером нарушения режима пребывания.

Дифференциация платежей с 2027 года

Закон устанавливает разную стоимость пребывания в зависимости от типа занятости. Для "домашнего" персонала ставка существенно выше, чем для сотрудников предприятий.

Категория работника Размер платежа (в месяц) Статус нормы Работа у физлиц (домашние нужды) 1 700 рублей Вступает в силу 01.01.2027 Работа в организациях и у ИП 1 200 рублей Сохраняется текущая ставка При наличии иждивенцев в РФ Увеличенный размер Расчетная величина

Цифровой надзор и сроки

Регулятор делает ставку на бесшовный обмен данными между ведомствами. Органы миграционного учета обязаны оперативно передавать в ФНС сведения о выданных РВП и видах на жительство. Более того, с октября 2026 года сведения о доходах иностранцев, поступающие из МВД, будут защищены режимом налоговой тайны.

Закон предусматривает прогрессивную шкалу аванса в зависимости от количества иждивенцев. Это институциональный барьер, призванный компенсировать социальную нагрузку на бюджет, которую создают семьи трудовых мигрантов.

Экспертная оценка изменений

"Введение фиксированных платежей для работающих у физлиц — это инструмент очистки рынка от серой занятости. Разрыв в ставках (1700 против 1200 рублей) обусловлен тем, что администрировать налоги в частном секторе гораздо сложнее и дороже для государства, чем через корпоративных агентов", — разъяснил макроэкономист Артём Логинов.

"Новая норма создает дополнительный комплаенс-риск для самих мигрантов. Обязанность платить увеличенный аванс при наличии иждивенцев потребует от налоговых органов четкой верификации родственных связей, что неизбежно ведет к созданию единого цифрового реестра профилей иностранных граждан", — отметила налоговый консультант Ирина Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о налогах для мигрантов

Когда начнут действовать новые правила оплаты НДФЛ?

Основная часть поправок об уплате авансовых платежей вступает в силу с 1 января 2027 года.

Нужно ли платить аванс, если иностранец работает няней или садовником?

Да, для таких категорий устанавливается платеж в размере 1 700 рублей в месяц, если работа не связана с бизнесом нанимателя.

Как наличие детей у мигранта повлияет на сумму налога?

Закон требует уплаты НДФЛ в увеличенном размере, если на иждивении у иностранного работника находятся члены семьи.

Будут ли налоговые органы знать о доходах из баз МВД?

С 1 октября 2026 года данные о доходах иностранцев будут передаваться из МВД в налоговую под защитой режима налоговой тайны.

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