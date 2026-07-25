Учет страхового стажа при уходе за пожилыми: что изменится в подаче документов

С 2027 года в России изменится порядок учета страхового стажа для людей, которые ухаживают за инвалидами I группы и пожилыми людьми старше 80 лет. Основное изменение коснется процедуры подтверждения этого времени: если сейчас заявление можно подать даже после завершения присмотра, то по новым правилам регистрацию нужно будет начать одновременно с началом ухода и продлевать её ежегодно.
Помимо графика подачи заявлений, расширится список необходимых бумаг. Теперь письменное согласие подопечного потребуется всегда, независимо от того, живут ли ухаживающий и инвалид или пожилой человек в одной квартире.
Чтобы упростить процесс, с 2027 года подать документы можно будет тремя способами:
До конца 2026 года работает прежний, упрощенный механизм. Жителям региона, которые ухаживали за близкими ранее и еще не оформили этот период в стаж, нужно успеть подать заявление в региональное отделение СФР до конца 2027 года.
С 1 января 2028 года подтвердить периоды присмотра, которые имели место до 2027 года, будет невозможно. Это значит, что все завершенные случаи ухода должны быть зафиксированы в документах до наступления этой даты, иначе время не зачтут при расчете пенсии.
Засчитанные периоды напрямую увеличивают будущую выплату. За каждый полный год ухода человеку начисляют один год страхового стажа и 1,8 пенсионного коэффициента.
|Параметр
|Значение за 1 год ухода
|Страховой стаж
|+1 год
|Пенсионные коэффициенты
|1,8 балла
Существует одно обязательное условие: чтобы время ухода засчитали в стаж, у человека должен быть хотя бы один день официального трудового стажа — либо до того, как он начал присматривать за близким, либо после.
Нет, до конца 2026 года действует старый порядок. Но если вы ухаживали за кем-то в прошлом и не подали заявление, сделайте это до конца 2027 года.
Стаж перестанет начисляться с того момента, когда вы пропустите ежегодное подтверждение ухода.
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