Учет страхового стажа при уходе за пожилыми: что изменится в подаче документов

С 2027 года в России изменится порядок учета страхового стажа для людей, которые ухаживают за инвалидами I группы и пожилыми людьми старше 80 лет. Основное изменение коснется процедуры подтверждения этого времени: если сейчас заявление можно подать даже после завершения присмотра, то по новым правилам регистрацию нужно будет начать одновременно с началом ухода и продлевать её ежегодно.

Фото: Freepik by Ads, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Старость

Что изменится в подаче документов

Помимо графика подачи заявлений, расширится список необходимых бумаг. Теперь письменное согласие подопечного потребуется всегда, независимо от того, живут ли ухаживающий и инвалид или пожилой человек в одной квартире.

Чтобы упростить процесс, с 2027 года подать документы можно будет тремя способами:

через портал "Госуслуги";

в центрах "Мои документы" (МФЦ);

лично в клиентских службах Социального фонда (СФР).

Критические сроки для старого порядка

До конца 2026 года работает прежний, упрощенный механизм. Жителям региона, которые ухаживали за близкими ранее и еще не оформили этот период в стаж, нужно успеть подать заявление в региональное отделение СФР до конца 2027 года.

С 1 января 2028 года подтвердить периоды присмотра, которые имели место до 2027 года, будет невозможно. Это значит, что все завершенные случаи ухода должны быть зафиксированы в документах до наступления этой даты, иначе время не зачтут при расчете пенсии.

Как уход влияет на пенсию

Засчитанные периоды напрямую увеличивают будущую выплату. За каждый полный год ухода человеку начисляют один год страхового стажа и 1,8 пенсионного коэффициента.

Параметр Значение за 1 год ухода Страховой стаж +1 год Пенсионные коэффициенты 1,8 балла

Существует одно обязательное условие: чтобы время ухода засчитали в стаж, у человека должен быть хотя бы один день официального трудового стажа — либо до того, как он начал присматривать за близким, либо после.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли сейчас переоформлять документы?

Нет, до конца 2026 года действует старый порядок. Но если вы ухаживали за кем-то в прошлом и не подали заявление, сделайте это до конца 2027 года.

Что будет, если не продлевать заявление ежегодно с 2027 года?

Стаж перестанет начисляться с того момента, когда вы пропустите ежегодное подтверждение ухода.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов