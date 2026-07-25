Госдума одобрила законопроект о праве вдов на использование биоматериала погибших участников СВО

Вдовы участников специальной военной операции, а также ветераны и инвалиды боевых действий смогут бесплатно пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), используя биоматериал погибшего супруга. Соответствующий законопроект уже одобрили в Госдуме во втором и третьем чтениях.
Эта мера затронет семьи бойцов по всей стране. Для женщины из небольшого районного центра или села это станет возможностью сохранить память о муже и продолжить род, не неся при этом финансовых затрат на дорогостоящую медицинскую процедуру.
Право на бесплатное ЭКО получат не все. Закон устанавливает жесткие критерии, которые должны быть соблюдены до начала процедуры:
Важно, что закон не предусматривает оплату услуг суррогатного материнства — поддержка касается только самого процесса ЭКО.
|Параметр
|Детали
|Кого касается
|Семьи участников СВО, ветеранов и инвалидов боевых действий (включая Афганистан)
|Дата вступления в силу
|1 декабря 2026 года
|Обязательный документ
|Нотариальное согласие супруга на использование биоматериала
Законодательство не привязывает право на льготу к причине смерти мужчины — достаточно иметь статус ветерана или инвалида боевых действий согласно федеральному закону "О ветеранах".
"С инициативой о введении такой меры поддержки к парламентариям обращались жёны погибших защитников", — пояснила депутат Госдумы Екатерина Стенякина.
Нет. Нотариально заверенное согласие супруга на использование биоматериала после смерти является обязательным условием.
Закон начнет действовать с 1 декабря 2026 года.
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