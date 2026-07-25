Госдума одобрила законопроект о праве вдов на использование биоматериала погибших участников СВО

Вдовы участников специальной военной операции, а также ветераны и инвалиды боевых действий смогут бесплатно пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), используя биоматериал погибшего супруга. Соответствующий законопроект уже одобрили в Госдуме во втором и третьем чтениях.

Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены Врач и пациентка

Эта мера затронет семьи бойцов по всей стране. Для женщины из небольшого районного центра или села это станет возможностью сохранить память о муже и продолжить род, не неся при этом финансовых затрат на дорогостоящую медицинскую процедуру.

Условия и ограничения

Право на бесплатное ЭКО получат не все. Закон устанавливает жесткие критерии, которые должны быть соблюдены до начала процедуры:

Брак должен быть зарегистрирован официально.

Женщина не должна состоять в новом браке.

Муж при жизни обязан оставить нотариально заверенное согласие на посмертное использование своего биоматериала.

Процедура должна привести к беременности в течение пяти лет после смерти супруга.

Важно, что закон не предусматривает оплату услуг суррогатного материнства — поддержка касается только самого процесса ЭКО.

Параметр Детали Кого касается Семьи участников СВО, ветеранов и инвалидов боевых действий (включая Афганистан) Дата вступления в силу 1 декабря 2026 года Обязательный документ Нотариальное согласие супруга на использование биоматериала

Законодательство не привязывает право на льготу к причине смерти мужчины — достаточно иметь статус ветерана или инвалида боевых действий согласно федеральному закону "О ветеранах".

"С инициативой о введении такой меры поддержки к парламентариям обращались жёны погибших защитников", — пояснила депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли воспользоваться льготой, если муж не оставил завещания или согласия?

Нет. Нотариально заверенное согласие супруга на использование биоматериала после смерти является обязательным условием.

Когда можно будет начать подавать документы?

Закон начнет действовать с 1 декабря 2026 года.

Экспертная проверка: специалист по социальной политике и демографии специалист по социальной политике и демографии Елена Романова