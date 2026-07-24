Верховный суд РФ исключил доходы до вступления в брак из расчётов единого пособия

Верховный суд РФ запретил учитывать в расчёте единого пособия на детей и беременных женщин доходы, которые супруг получил до заключения брака. Это решение устраняет проблему, из-за которой молодые семьи получали отказы в выплатах: накопления одного из партнёров искусственно завышали средний доход семьи на бумаге.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Мужчина и женщина за кухонным столом

Суд пояснил, что статус супругов и соответствующие им финансовые обязательства возникают только после официальной регистрации брака. Деньги, заработанные до свадьбы, не являются общим имуществом и не могут служить основанием для признания семьи "достаточно обеспеченной".

Теперь Социальный фонд обязан исключать такие суммы из формулы расчёта среднедушевого дохода. Это позволит многим семьям с детьми получить государственную поддержку, которой они были лишены из-за технических особенностей подсчёта средств.

Граждане, которые ранее получили отказ в назначении пособия по этой причине, имеют право обратиться в Соцфонд за перерасчётом и подать заявление на выплату повторно.