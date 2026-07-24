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Верховный суд РФ исключил доходы до вступления в брак из расчётов единого пособия

Общество

Верховный суд РФ запретил учитывать в расчёте единого пособия на детей и беременных женщин доходы, которые супруг получил до заключения брака. Это решение устраняет проблему, из-за которой молодые семьи получали отказы в выплатах: накопления одного из партнёров искусственно завышали средний доход семьи на бумаге.

Мужчина и женщина за кухонным столом
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Мужчина и женщина за кухонным столом

Суд пояснил, что статус супругов и соответствующие им финансовые обязательства возникают только после официальной регистрации брака. Деньги, заработанные до свадьбы, не являются общим имуществом и не могут служить основанием для признания семьи "достаточно обеспеченной".

Теперь Социальный фонд обязан исключать такие суммы из формулы расчёта среднедушевого дохода. Это позволит многим семьям с детьми получить государственную поддержку, которой они были лишены из-за технических особенностей подсчёта средств.

Граждане, которые ранее получили отказ в назначении пособия по этой причине, имеют право обратиться в Соцфонд за перерасчётом и подать заявление на выплату повторно.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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