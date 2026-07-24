Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Владельцев дач предупредили: привычка собирать соседские яблоки может дорого обойтись в 2026 году
Стало известно, как Анджелина Джоли отреагировала на отказ дочери от фамилии Питта: неожиданный ответ актрисы
Домашняя смесь против седины: натуральный рецепт, который одновременно окрашивает и восстанавливает волосы
Кардиологи раскрыли главный секрет сердца: внутри него работает собственный центр управления
Звёзды отказываются от плотного грима: летний макияж вышел на новый уровень естественности
Освободилась грядка после чеснока? Посадите эти культуры сейчас — урожай приятно удивит уже осенью
Платье-комбинация снова в игре: летние сочетания, которые сделают ваш образ дороже
Больше никакой музыки на радио: жёсткий шаг в Латвии заставил композитора Паулса отреагировать
Пластик пожелтел не от грязи: эксперты назвали настоящую причину и безопасный способ очистки

Дипломы больше не работают: новые требования к кандидатам обнулили шансы многих соискателей

Общество » Практика » Как заработать

Классическое резюме, перегруженное списком дипломов и формальным перечислением должностей, окончательно теряет актуальность. В 2026 году кадровый рынок требует от соискателей четкой демонстрации навыков адаптации и умения выдавать результат в сжатые сроки. Автоматические системы на базе искусственного интеллекта теперь отсеивают сотни анкет за считанные минуты, ориентируясь на конкретные достижения, а не на "красивые" описания опыта.

Собеседование
Фото: commons.wikimedia.org by HSGTalents, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Собеседование

Цифровой след и технологическая гибкость

Современные работодатели сместили фокус с формального образования на владение актуальным софтом и нейросетями. Даже на позициях, далеких от программирования, ценится готовность автоматизировать рутину. По словам Дмитрия Мирошникова, вице-президента Корпорации развития бизнеса, работодатель хочет понимать, какие именно задачи решал человек и к каким измеримым итогам это привело. Если соискатель не готов осваивать новые инструменты, его шансы на трудоустройство стремятся к нулю.

Особое значение приобрела проверка биографии через интернет. Руководители детально изучают социальные сети и профессиональные профили кандидатов еще до этапа интервью. Как отмечается в материале Газета.Ru со ссылкой на Дмитрия Мирошникова, компании ищут подтверждение заявленной экспертности и смотрят, насколько последователен человек в своих публичных высказываниях и взглядах. Иногда длинный список компаний в портфолио даже мешает, если за ним не стоит логичного карьерного развития.

"Трансформация рынка труда заставляет соискателей быть более открытыми и адаптивными, однако важно помнить, что излишняя цифровизация процессов найма иногда ведет к накоплению стресса. Постоянный мониторинг активности в сети и необходимость быть 'всегда на связи' могут спровоцировать эмоциональное выгорание, что часто встречается у тех, кто выбирает дистанционный формат работы", — объяснила в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Финал эпохи дипломов: что станет решающим фактором

Возраст и количество "корочек" в 2026 году окончательно отошли на второй план, уступив место личной ответственности и умению выходить из кризисных ситуаций. По словам Мирошникова, резюме сегодня — это не анкета, а презентация личной пользы. "Успешный сотрудник — тот, кто умеет решать задачи, брать ответственность и быстро находить выход из нестандартных ситуаций", — подчеркивает эксперт. Важно доказать, почему именно вы принесете бизнесу больше выгоды, чем конкуренты.

Прогнозы аналитиков говорят о том, что влияние ИИ в рекрутинге будет только расти. Программы научатся безошибочно калибровать профессиональные навыки, но финальное слово все равно останется за человеком. Главный тренд ближайших лет — гармония между цифровой грамотностью и живыми коммуникативными навыками. Даже если вы претендуете на важные социальные гарантии с первого дня работы, ваша ценность должна быть очевидна алгоритму еще до звонка менеджера.

Ответы на популярные вопросы о трендах в резюме

Что сейчас важнее: опыт или владение нейросетями?

Работодатели ищут баланс, но преимущество получает тот, кто умеет применять технологии для ускорения рабочих процессов и повышения качества результата.

Правда ли, что эйчары смотрят личные соцсети?

Да, сегодня цифровая репутация является частью профессионального имиджа; публикации могут как подтвердить вашу экспертность, так и стать причиной отказа.

Стоит ли указывать в резюме все свои дипломы?

Лучше сосредоточиться только на профильном образовании и тех курсах, которые непосредственно подтверждают навыки, необходимые для конкретной вакансии.

Как ИИ оценивает логику карьерного пути?

Алгоритмы считывают последовательность должностей, время работы в каждой компании и соответствие заявленных достижений рыночным стандартам.

Читайте также

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Еда и рецепты
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
В Новороссийске всё замерло: инцидент на терминале поставил Румынию на грань топливного коллапса
Экономика и бизнес
В Новороссийске всё замерло: инцидент на терминале поставил Румынию на грань топливного коллапса
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Еда и рецепты
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Популярное
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира

Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.

Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Последние материалы
Звёзды отказываются от плотного грима: летний макияж вышел на новый уровень естественности
Освободилась грядка после чеснока? Посадите эти культуры сейчас — урожай приятно удивит уже осенью
Платье-комбинация снова в игре: летние сочетания, которые сделают ваш образ дороже
Больше никакой музыки на радио: жёсткий шаг в Латвии заставил композитора Паулса отреагировать
Пластик пожелтел не от грязи: эксперты назвали настоящую причину и безопасный способ очистки
Врачи Кемерова оказали экстренную помощь 5 тысячам детей после присасывания клещей
Сотрудники рязанской компании получили долги по зарплате после проверки прокуратуры
Четыре школы в Пензенской области обязали установить наружное освещение
Поднебесная без пафоса: прямой рейс Москва — Ухань открыл россиянам другой Китай
Жир уходит, а тело становится подтянутым: самые эффективные позы йоги для стройности и тонуса мышц
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.