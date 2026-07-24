Конец нехватке мест? РЖД запускают дополнительный поезд в Ярославль и меняют правила поездок на выходные

РЖД запускают дополнительный рейс между Москвой и Ярославлем, чтобы разгрузить популярное туристическое направление. Состав № 242/241 начнет курсировать в постоянном графике, закрывая дефицит мест в пиковые часы выходного дня. Железнодорожники рассчитывают, что усиление ярославского хода поможет избежать искусственного дефицита билетов в период высокого спроса.
Поезд свяжет столицу с "Золотым кольцом" до осени 2026 года. Расписание составлено с привязкой к стандартному уикенду: старт из Москвы в пятницу вечером (21:35), прибытие в Ярославль глубокой ночью.
Обратный рейс в воскресенье вечером позволяет туристам провести в городе полноценные выходные. Подобная модель уже обкатана на других маршрутах, где РЖД внедряет двухэтажные составы для увеличения пропускной способности.
"Дополнительные поезда на туристических ветках — это не просто удобство, а способ выравнивания региональных бюджетов за счет гостевого трафика. Ярославль стабильно входит в топ направлений, и расширение предложения напрямую влияет на объем инвестиций в местную инфраструктуру", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
В основу нового рейса легли вагоны, оснащенные климат-контролем и привычными розетками для техники. Несмотря на внедрение современных удобств, перевозчик решил придерживаться классической компоновки внутреннего пространства.
Ранее компания отказалась от радикально новых плацкартов вроде "елочки", сделав ставку на проверенную эргономику.
|Параметр
|Детализация
|Техническое оснащение
|Кондиционеры, USB-порты, биотуалеты
|Инклюзивность
|Спецместа для маломобильных граждан
Пассажирам доступны стандартные сервисы, включая онлайн-бронирование через мобильные сервисы. Напомним, что интеграция цифровых систем идентификации сейчас становится обязательным условием для получения льготных билетов.
"Развитие комфортной городской среды в малых городах начинается с вокзала и удобного расписания. Ярославль успешно переваривает растущие потоки, но для этого транспортный узел должен работать без перебоев, как часы", — подчеркнула специалист по инфраструктуре регионов Ольга Морозова.
Увеличение количества рейсов — часть стратегии по переходу на обновленные стандарты перевозок. Железнодорожная навигация между Москвой и Ярославлем становится плотнее, что стимулирует не только классический туризм, но и деловую активность в регионах.
"Для Ярославля, как культурного хаба, новые поезда — это приток средств в музеи, рестораны и гостиницы. Гастрономический и сельский туризм в области сегодня напрямую зависят от того, насколько легко гостю добраться до точки назначения", — объяснила обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.
Рейсы назначены по пятницам из Москвы и по воскресеньям из Ярославля до осени 2026 года.
В данной серии составов предусмотрены стандартные удобства: кондиционеры и биотуалеты. Душевые модули массово появятся в более поздних модификациях вагонов.
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