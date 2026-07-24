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Школьное будущее под контролем: почему самостоятельность важнее баллов

Общество » Семья » Воспитание

Чрезмерное беспокойство родителей заставляет их приступать к подготовке детей к ЕГЭ уже с первого класса, что зачастую подавляет самостоятельность и отбивает интерес к обучению. По мнению основателя образовательных центров "Арт Академия" Марины Май, выбор стратегии развития через бесконечных репетиторов — тревожный сигнал. Эксперт подчеркивает, что сфокусированность на баллах вместо интеллектуального роста лишает учеников качеств, необходимых для жизни. Подготовка к будущим испытаниям должна начинаться с формирования навыков мышления, а не с зубрежки тестовых вариантов.

Ученик за рамкой с буквами
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Ученик за рамкой с буквами

Родители часто забывают, что школьный путь длится одиннадцать лет, за которые ребенку предстоит научиться дружить, справляться с неудачами и организовывать время. Если взрослые берут на себя всю ответственность, а школьник привыкает работать только под строгим контролем, его эффективность в решающий момент снижается. Как сообщает Газета.Ru, Май считает, что ребенка стоит подготовить к будущему пути, развивая его личность, а не просто выстраивать для него готовую траекторию.

"Попытки родителей заранее спланировать каждую минуту жизни школьника под предлогом успешной сдачи экзаменов нередко приводят к выгоранию еще до поступления в вуз. Важно развивать критическое мышление, так как прогресс в методах обучения требует от молодых людей умения адаптироваться к меняющимся условиям, а не просто следовать инструкциям", — отметила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Навыки для жизни важнее баллов

Сегодняшняя образовательная повестка требует воспитания человека, который готов учиться постоянно и не опускает руки после первых ошибок. Экзамен служит лишь индикатором того, насколько школьник научился концентрироваться и брать ответственность за свои действия за долгие годы обучения. Май отмечает, что после получения диплома начинается главный жизненный этап, где навыки самостоятельной работы становятся ключевым преимуществом. Стандарты современного трудоустройства подтверждают: работодатели ценят не только оценки, но и способность решать сложные задачи без внешних подсказок.

Ответы на популярные вопросы о подготовке к ЕГЭ

С какого возраста нужно начинать подготовку к ЕГЭ?

Специалисты советуют делать акцент на интеллектуальном развитии с первого класса, фокусируясь на критическом мышлении, внимании и памяти, а не на решении тестовых заданий.

Почему самостоятельность важнее усилий репетиторов?

Если ребенок привыкает работать только под контролем взрослых, он теряет мотивацию и боится принимать решения, что делает его беспомощным перед лицом реальных жизненных трудностей.

Что именно проверяет экзамен?

ЕГЭ выступает "лакмусовой бумажкой", отражающей умение выпускника сосредотачиваться в стрессовой ситуации, доводить начатую работу до конца и использовать полученные за 11 лет знания.

Чему должны учить родители вместо зубрежки?

Важно помогать ребенку обретать ответственность, не опускать руки после неудач и формировать привычку учиться самостоятельно на протяжении всей жизни.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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