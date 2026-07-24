Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На Сахалине с 1 августа запустят четыре комплекса фотовидеофиксации
В Хабаровском крае зафиксируют цены на продукты местных фермеров
Строительство поликлиники в Собинке завершено после срывов сроков подрядчиком
Бизнес переключается на лизинг автомобилей с пробегом вместо новых машин
Особняк Демидова на Большой Морской возвращается в федеральную собственность
Омский филиал Центра оценки безопасности обнаружил кишечную палочку в кефире и ряженке
Морские порты Дальнего Востока обеспечивают треть грузооборота российских терминалов
Смена приоритетов на жилищном рынке Кузбасса: каким образом изменились предпочтения горожан
Саратов увеличит расходы на транспорт и ремонт теплосетей в 2026 году

Романтика в соцсетях стала ловушкой: установка маленькой коробочки в розетку предопределит визит полиции

Общество » Практика » Как отстоять права

Мошенники нашли способ не просто раздевать жертв до нищеты, но и делать их соучастниками уголовных преступлений. Схема работает на чувствах: злоумышленники ищут одиноких людей в соцсетях и сервисах знакомств. Виртуальный роман быстро превращается в финансовую ловушку. Сначала жертве скармливают легенду об инвестициях, выкачивают сбережения, а затем предлагают "отбить" потери странным способом.

Хакер в капюшоне сидит перед монитором с кодом
Фото: https://unsplash.com by Boitumelo is licensed under Free
Хакер в капюшоне сидит перед монитором с кодом

Ловелас с антенной: механика двойного удара

Как стало известно Pravda.Ru, жертву обрабатывают планомерно. После кражи денег через фальшивые инвестпроекты в дело вступает "план Б". Мошенник просит об услуге — якобы для помощи в важном деле нужно разместить в квартире небольшое устройство. На деле это антенный шлюз. Гаджет выглядит безобидно, но он встраивается в цепочку сим-боксов для нелегальной телефонии. Через квартиру обманутого человека начинают проходить тысячи мошеннических звонков. Специалисты "МегаФона" зафиксировали, что именно так выстраивается преступная инфраструктура руками ни о чем не подозревающих граждан.

"Стать жертвой может любой человек, с которым мошенникам удалось установить доверительные или даже близкие отношения. Они создают видимость заинтересованности и даже заботы о "партнере". В группе риска те, кто уже столкнулся с финансовыми потерями, находится в уязвимом эмоциональном состоянии и ищет способ заработать. Размещая оборудование для передачи мошеннических звонков в чужой квартире, злоумышленники превращают доверчивого человека в формального "администратора" нелегальной инфраструктуры", — отметил директор департамента предотвращения мошенничества и потерь доходов МегаФона Сергей Хренов.

Преступники эксплуатируют эмоциональный дефицит. Человек, потерявший деньги, хватается за любую соломинку. Установка "черной коробочки" кажется пустяком, но она делает владельца жилья главным подозреваемым. Для силовиков именно этот адрес станет точкой входа. Организаторы при этом остаются вне зоны досягаемости, спрятав концы в воду.

Как стать администратором чужого срока

Юридическая ловушка захлопывается быстро. Тот, кто приютил оборудование, берет на себя роль технического соучастника. Доказать, что вы просто хотели помочь "другу из интернета", будет крайне сложно. Аргументы о разбитом сердце в суде не работают. Вариантов развития событий немного, и все они ведут к силовикам.

Действие жертвы Последствие
Инвестиции по совету из чата Обнуление банковских счетов
Установка чужого шлюза дома Статус фигуранта уголовного дела

"Это стандартная подстава. Мошенники всегда ищут прокладку между собой и законом. Человек с оборудованием — идеальная мишень для следствия", — подчеркнул юрист Кирилл Мальцев.

Цифровой гигиены больше недостаточно. Теперь безопасность требует бытовой жесткости. Любая просьба виртуального знакомого, связанная с техникой или деньгами — это сигнал тревоги. Романтика заканчивается там, где начинается просьба воткнуть в розетку непонятный роутер.

"Схемы усложняются. Сегодня они крадут деньги, завтра — вашу свободу, используя вашу же квартиру как операционный узел", — объяснил эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о схемах в соцсетях

Почему мошенники просят ставить оборудование дома?

Это позволяет им генерировать тысячи звонков с российских номеров, обходя системы защиты операторов. Жилая квартира — отличная маскировка.

Как распознать опасность в общении?

Первый признак — переход от личных тем к финансовым советам или просьбам технического характера. Если "партнер" избегает личных встреч, но грузит своими проблемами — блокируйте сомнительный контакт.

Что делать, если оборудование уже установлено?

Немедленно отключите его от сети и обратитесь в полицию. Активное содействие может помочь избежать статуса соучастника преступной группы.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, юрист Кирилл Мальцев, эксперт Ольга Ларина
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Людмила Айвар
Людмила Áйвар — российский юрист, общественный деятель
Сейчас читают
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Еда и рецепты
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
В Новороссийске всё замерло: инцидент на терминале поставил Румынию на грань топливного коллапса
Экономика и бизнес
В Новороссийске всё замерло: инцидент на терминале поставил Румынию на грань топливного коллапса
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Еда и рецепты
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Популярное
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира

Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.

Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон Андрей Николаев Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине Любовь Степушова Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Автомобильный рынок меняет ритм: Hyundai, Kia и Toyota неожиданно ускорили производство в России
Автомобильный рынок меняет ритм: Hyundai, Kia и Toyota неожиданно ускорили производство в России
Последние материалы
Сельхозпроизводители Якутии получили сотни тонн топлива для заготовки кормов
Романтика в соцсетях стала ловушкой: установка маленькой коробочки в розетку предопределит визит полиции
Россельхознадзор ограничил импорт молочных товаров из Армении по санитарным нормам
Переориентация потоков на Дальний Восток ускорила рост грузооборота портов
Ураган в Краснощеково оставил половину жителей села без света на три дня
Бесплатная диагностика зрения для участников СВО и их семей в Чебоксарах
Новые торговые санкции США увеличат себестоимость товаров из России
Верховный суд РФ спас единственный кинотеатр Нефтеюганска от превращения в гипермаркет
Экспорт сахалинского торфа в Японию и Южную Корею вырос в два раза
Сыр, молоко и 15 минут: простой рецепт, после которого вы перестанете покупать выпечку в магазине
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.