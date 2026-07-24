Романтика в соцсетях стала ловушкой: установка маленькой коробочки в розетку предопределит визит полиции

Мошенники нашли способ не просто раздевать жертв до нищеты, но и делать их соучастниками уголовных преступлений. Схема работает на чувствах: злоумышленники ищут одиноких людей в соцсетях и сервисах знакомств. Виртуальный роман быстро превращается в финансовую ловушку. Сначала жертве скармливают легенду об инвестициях, выкачивают сбережения, а затем предлагают "отбить" потери странным способом.

Фото: https://unsplash.com by Boitumelo is licensed under Free Хакер в капюшоне сидит перед монитором с кодом

Ловелас с антенной: механика двойного удара

Как стало известно Pravda.Ru, жертву обрабатывают планомерно. После кражи денег через фальшивые инвестпроекты в дело вступает "план Б". Мошенник просит об услуге — якобы для помощи в важном деле нужно разместить в квартире небольшое устройство. На деле это антенный шлюз. Гаджет выглядит безобидно, но он встраивается в цепочку сим-боксов для нелегальной телефонии. Через квартиру обманутого человека начинают проходить тысячи мошеннических звонков. Специалисты "МегаФона" зафиксировали, что именно так выстраивается преступная инфраструктура руками ни о чем не подозревающих граждан.

"Стать жертвой может любой человек, с которым мошенникам удалось установить доверительные или даже близкие отношения. Они создают видимость заинтересованности и даже заботы о "партнере". В группе риска те, кто уже столкнулся с финансовыми потерями, находится в уязвимом эмоциональном состоянии и ищет способ заработать. Размещая оборудование для передачи мошеннических звонков в чужой квартире, злоумышленники превращают доверчивого человека в формального "администратора" нелегальной инфраструктуры", — отметил директор департамента предотвращения мошенничества и потерь доходов МегаФона Сергей Хренов.

Преступники эксплуатируют эмоциональный дефицит. Человек, потерявший деньги, хватается за любую соломинку. Установка "черной коробочки" кажется пустяком, но она делает владельца жилья главным подозреваемым. Для силовиков именно этот адрес станет точкой входа. Организаторы при этом остаются вне зоны досягаемости, спрятав концы в воду.

Как стать администратором чужого срока

Юридическая ловушка захлопывается быстро. Тот, кто приютил оборудование, берет на себя роль технического соучастника. Доказать, что вы просто хотели помочь "другу из интернета", будет крайне сложно. Аргументы о разбитом сердце в суде не работают. Вариантов развития событий немного, и все они ведут к силовикам.

Действие жертвы Последствие Инвестиции по совету из чата Обнуление банковских счетов Установка чужого шлюза дома Статус фигуранта уголовного дела

"Это стандартная подстава. Мошенники всегда ищут прокладку между собой и законом. Человек с оборудованием — идеальная мишень для следствия", — подчеркнул юрист Кирилл Мальцев.

Цифровой гигиены больше недостаточно. Теперь безопасность требует бытовой жесткости. Любая просьба виртуального знакомого, связанная с техникой или деньгами — это сигнал тревоги. Романтика заканчивается там, где начинается просьба воткнуть в розетку непонятный роутер.

"Схемы усложняются. Сегодня они крадут деньги, завтра — вашу свободу, используя вашу же квартиру как операционный узел", — объяснил эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о схемах в соцсетях

Почему мошенники просят ставить оборудование дома?

Это позволяет им генерировать тысячи звонков с российских номеров, обходя системы защиты операторов. Жилая квартира — отличная маскировка.

Как распознать опасность в общении?

Первый признак — переход от личных тем к финансовым советам или просьбам технического характера. Если "партнер" избегает личных встреч, но грузит своими проблемами — блокируйте сомнительный контакт.

Что делать, если оборудование уже установлено?

Немедленно отключите его от сети и обратитесь в полицию. Активное содействие может помочь избежать статуса соучастника преступной группы.

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