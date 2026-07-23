Люди годами отдают лишнее государству: обнаружена лазейка для обнуления платежей за сотки

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Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищёв напомнил российским пенсионерам о законной возможности полностью освободиться от земельного налога. Согласно действующим нормам, владельцы участков площадью до 600 квадратных метров имеют право на федеральную льготу.

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Фото: Creative Commons Attribution 3.0 Unported by kuznetsov_anton, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Механизм работы налогового вычета

Законодательство устанавливает четкий лимит: налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости шести соток. Если надел не превышает этот размер, сумма к оплате обнуляется автоматически. В случаях, когда территория больше установленного норматива, фискальные органы начисляют платеж только на разницу в площади. Как сообщает Общественная Служба Новостей, такая преференция доступна не только неработающим гражданам, но и тем, кто продолжает официально трудиться.

Важным нюансом остается ограничение по количеству объектов: льгота применяется строго к одному участку по выбору владельца. Свищёв подчеркнул, что при наличии нескольких объектов недвижимости целесообразно заявить вычет для того из них, где кадастровая стоимость и, соответственно, налог выше. Парламентарий уточнил, что право на господдержку имеют пенсионеры, предпенсионеры (женщины от 1968 г. р. и мужчины от 1963 г. р.), а также получатели пожизненного содержания.

"Многие пожилые люди годами переплачивают в бюджет, не зная о своих правах, хотя в условиях текущей инфляции каждая сохраненная тысяча рублей крайне важна для семейного бюджета", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист Алексей Кузьмин.

Автоматизация и многодетные семьи

С 2026 года процесс учета льгот переходит на проактивный режим, когда данные от Социального фонда поступают в ФНС без участия человека. Тем не менее, депутаты советуют периодически проверять личный кабинет налогоплательщика, чтобы исключить технические сбои. Иногда система требует ручной корректировки, особенно если право на миллионный актив или другие субсидии возникло недавно.

Стоит учитывать и региональные особенности, которые могут дополнять федеральные правила. Например, в Подмосковье многодетные семьи с тремя и более детьми могут получить стопроцентное освобождение от налога на землю. Дмитрий Свищёв отметил: "Я рекомендую каждому пенсионеру зайти в личный кабинет налогоплательщика и проверить, учтена ли льгота. Если нет, то нужно подать заявление. Это займёт несколько минут, а сэкономить может тысячи рублей в год".

Ответы на популярные вопросы о земельных льготах

Нужно ли работающему пенсионеру подавать справку с работы для льготы?

Нет, статус работающего человека никак не влияет на право получения вычета по земельному налогу. Все пенсионеры и предпенсионеры равны в предоставлении данной льготы согласно Налоговому кодексу.

Что делать, если у меня два участка по 5 соток?

Бесплатно владеть можно только одним из них. За второй участок придется платить налог в полном объеме, поэтому выгодно выбрать для льготы тот объект, где налоговая ставка выше.

Считается ли предпенсионером женщина, которой исполнилось 55 лет?

Да, по закону граждане, достигшие старого пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 для мужчин), официально признаются имеющими право на этот налоговый вычет.

Можно ли оформить льготу через МФЦ?

Да, если вы обнаружили, что льгота не применилась автоматически, заявление можно подать лично в любом отделении МФЦ или через личный кабинет на сайте налоговой службы.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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