Судьба самостроев изменилась: суды обязали искать способ избежать демонтажа любой ценой

Верховный Суд РФ подготовил масштабный обзор судебной практики за июль 2026 года, посвященный проблеме самовольных построек. Главным новшеством стало признание сноса исключительно крайней мерой, которой обязательно должна предшествовать проверка возможности легализации объекта. Теперь суды обязаны детально изучать, можно ли привести здание в соответствие со строительными нормами вместо его полного разрушения.

Фото: web.archive.org by George Armstrong, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бульдозер

Новые правила защиты владельцев недвижимости

Важнейшим изменением в судебном подходе стала презумпция сохранения зданий, возведенных в советский и постсоветский периоды. Согласно документу, нежилые объекты, построенные до 1 января 1995 года, защищены от признания самовольными, если они не нарушают базовые параметры безопасности. Это решение позволяет владельцам старых гаражей и складов избежать принудительного демонтажа по формальным признакам.

Суд также запретил сносить постройки только из-за истечения срока аренды земли или отсутствия разрешения на ввод в эксплуатацию. Признание права на самовольную постройку на публичном земельном участке требует оценки всей совокупности условий. Как сообщает сайт aif.ru со ссылкой на юриста Игоря Хорошилова, ранее суды действовали жестче: выявление любого формального признака самостроя почти автоматически вело к судебному приказу о сносе.

"Данный обзор серьезно ограничивает административный произвол, переводя споры из плоскости формальных запретов в плоскость инженерных решений, однако бремя сбора доказательств ложится на плечи собственника", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по недвижимости Анна Мороз.

Экспертиза и безопасность: кто несет ответственность

Несмотря на либерализацию подхода, требования к безопасности стали строже. Теперь доказывать, что дом или коммерческий объект не рухнет и не загорится, должен сам застройщик. При этом ключевым доказательством в суде теперь может быть только заключение государственных судебно-экспертных организаций. Заключения частных экспертов по делам о самовольном строительстве суды принимать больше не обязаны.

Судебная защита не сработает в случаях, когда стройка велась в строгих охранных зонах, например, на береговых полосах рек или над газопроводами. В таких ситуациях, когда правила землепользования запрещают застройку в принципе, снос остается неизбежным. Также под запрет попала попытка обойти официальную процедуру перевода жилого фонда в нежилой через судебные иски о признании права на самострой.

Ответы на популярные вопросы о самовольных постройках

Могут ли снести дачный дом, если он стоит слишком близко к забору соседа?

Нет, автоматический снос из-за нарушения отступов теперь запрещен. Суд сначала должен выяснить, можно ли устранить нарушение иными способами, например, путем переноса стены или перепланировки, и угрожает ли такая близость пожарной безопасности.

За чьи средства проводится экспертиза безопасности самостроя в суде?

Расходы на проведение строительно-технической экспертизы несет сторона, которая хочет узаконить объект. Поскольку теперь это могут делать только государственные организации, процедура может занять больше времени и потребовать значительных вложений.

Работает ли защита для старых домов, к которым недавно пристроили веранду?

Защита объектов, построенных до 1995 года, распространяется только на их первоначальный объем. Любая масштабная реконструкция или новые пристройки, выполненные после этой даты, будут оцениваться судом по современным градостроительным нормам.

Что делать, если срок аренды земли под магазином истек до завершения стройки?

Само по себе окончание договора аренды не является основанием для признания здания самовольным. Если застройщик действовал добросовестно и имел разрешение на строительство, он имеет право требовать признания собственности через суд.

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