Обычная похвала превращается в бестактность: где проходит незаметная граница

Искренняя похвала может стать мощным инструментом социального влияния, если придерживаться правил деликатности, подчеркнула специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая. В комментарии Pravda.Ru эксперт объяснила, как превратить приятные слова в действенный способ укрепления связей без нарушения границ собеседника.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Сереброва is licensed under Free for commercial use Дружеский разговор втроём

Ранее сообщалось, что в интернет сети провели эксперимент, начав регулярно говорить комплименты мужчинам. Выяснилось, что представители сильного пола крайне редко получают позитивные подтверждения своей привлекательности или успехов со стороны окружающих.

При этом эксперты в области социальной психологии отмечают, что многие люди склонны проявлять бескорыстный альтруизм, хотя часто сомневаются в порядочности других.

По мнению эксперта, главной ошибкой при попытке сделать приятное является фальшь. Люди интуитивно чувствуют неискренность, поэтому "дежурный" комплимент всегда проигрывает молчанию. Коломацкая рекомендует отмечать только те детали, которые действительно вызвали симпатию. Это важно не только в личной жизни, но и в рабочих отношениях, где имидж формируется из мелочей.

Специалист выделила конкретику как ключевой фактор успеха. Шаблонные фразы о хорошем внешнем виде лучше заменить адресными замечаниями об удачном выборе аксессуаров или одежды. Это демонстрирует внимательность к личности человека.

"Хвалите поступки и выбор, а не внешность, особенно с незнакомыми. В деловой или нейтральной обстановке безопаснее отмечать навыки и результаты. Это снимает налет флирта и подчеркивает ваше уважение к профессионализму", — отметила Коломацкая.

В офисной среде фиксация внимания на профессиональных достижениях помогает избежать двусмысленности, говорит специалист. Умение грамотно подать себя и свои идеи высоко ценится в корпоративной культуре. Нередко уверенная самопрезентация становится основой для карьерного роста. Однако важно сохранять чувство такта. Профессионалы напоминают, что важно вовремя заметить нарушение личных границ и не допускать панибратства.

"Никакого скрытого подтекста. Самые ценные комплименты — те, от которых ничего не ждут взамен. Как только в словах слышится просьба или намек, магия исчезает. Ваша задача — просто подарить человеку приятную эмоцию", — рассказала эксперт.

Этикет предписывает избегать обсуждения физических особенностей или интимных подробностей жизни собеседника. Неуместными считаются также сравнения с третьими лицами и чрезмерно эмоциональные возгласы в адрес малознакомых людей. Особую осторожность стоит проявлять в коллективах, где существует зарплатное неравенство, так как излишнее восхваление одного сотрудника на фоне других может спровоцировать конфликты.

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