Красная квитанция ЖКХ пришла не случайно: какие действия нельзя откладывать собственнику

Появление красной квитанции в почтовом ящике сигнализирует о критическом уровне задолженности, требующем немедленного обращения в управляющую организацию, пояснила исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина. В комментарии Pravda.Ru эксперт рассказала, как действовать при получении долгового документа и можно ли избежать резких финансовых санкций.

Фото: mos.ru is licensed under public domain Оплата ЖКХ

Ранее сообщалось, что официально утвержденного единого образца красной платежки за коммунальные услуги не существует. Документы такого цвета оформляются организациями исключительно для привлечения внимания собственников к накопленным долгам. Тем не менее, игнорировать подобные уведомления рискованно, так как они свидетельствуют о начале процедуры взыскания.

По словам эксперта, управляющие компании начинают рассылку так называемых долговых квитанций, если оплата не поступала в течение двух месяцев. Цветная маркировка или обводка служит визуальным сигналом о том, что абонент попал в список неплательщиков. При этом нередко суммы в счетах могут вырасти из-за технических сбоев или неверной передачи данных. Если возникли сомнения в корректности начислений, важно своевременно провести сверку. Регулярная передача показаний счетчиков и контроль дат их эксплуатации помогают избежать необоснованных претензий со стороны коммунальщиков.

"Надо бежать быстрее в МФЦ либо в управляющую компанию и говорить: "У меня точно есть этот долг? Или это ошибка?" Все онлайн-чеки не выбрасываем, храним в специально отведенном месте. Если вы платите через банк, сделайте выписку со своего счета", — посоветовала Москвина.

Специалист подчеркнула, что добросовестный плательщик должен сам инициировать исправление ошибки, так как автоматического пересчета в пользу собственника может и не произойти. Зачастую сложности возникают, когда приборы учета выходят из строя или не проходят вовремя юридическое оформление. В таких случаях акт ввода в эксплуатацию становится единственным доказательством законности ваших расчетов по факту потребления.

Если же долг реален, но у собственника нет возможности погасить его одним траншем, закон предусматривает механизмы поэтапной оплаты. Эксперт рекомендует не скрываться от коммунальных служб, а идти на открытый диалог.

"Приходите в управляющую компанию и говорите: "Я не смогу, у меня нет возможности оплатить долг, давайте заключим договор о реструктуризации долга, в рассрочку буду платить". Подписывается договор, что собственник обязан погасить долг, допустим, в течение шести месяцев", — пояснила специалист.

В документе четко прописывается график погашения платежей, который собственник обязуется соблюдать ежемесячно. Это защищает жильца от начисления пени и более жестких мер, таких как ограничение подачи ресурсов. Однако стоит учитывать, что общая финансовая нагрузка на граждан постоянно меняется. Например, запланированная федеральными властями индексация коммунальных услуг может сделать обслуживание накопленного долга еще более обременительным в будущем.

В условиях нестабильности тарифов важно поддерживать жилье в технически исправном состоянии. Своевременный ремонт сантехники и проверка приборов учета помогут минимизировать лишние расходы воды и тепла, которые часто становятся причиной раздутых цифр в квитанциях. Если же текущая организация не справляется со своими обязанностями, собственники имеют право инициировать расторжение договора с УК и переход к более компетентным управленцам.

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