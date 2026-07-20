Кошелек почувствует неладное: выбор августа для летних поездок обернется финансовыми потерями

Август 2026 года обещает стать одним из самых стабильных периодов для трудовой деятельности: в этом месяце ожидается 21 рабочий день. Кандидат экономических наук Игорь Балынин проанализировал финансовую целесообразность летнего отдыха. Эксперт напомнил, что после праздничного мая и июня наступает длительный период без дополнительных выходных, который продлится вплоть до ноября.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Паспорт, наличные доллары и солнцезащитные очки на окне

Расчет выгоды: почему июль прибыльнее августа

Согласно производственному календарю, на август приходится почти треть всех рабочих смен текущего лета. По словам Балынина, на которого ссылается сайт aif.ru, количество выходных дней никак не отразится на окладе тех, кто проведет весь месяц на рабочем месте. Однако при расчете отпускных разница в два рабочих дня между июлем и августом становится ощутимой для семейного бюджета.

"В 2026 году август — это один из трёх месяцев, в котором 21 рабочий день. С учётом параметров производственного календаря получаем, что в августе 2026 года будет на 2 рабочих дня меньше, чем в июле", — отметил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Разрыв в доходах наглядно виден на примере зарплаты в 105 тысяч рублей. Если две недели отдыха в июле обойдутся сотруднику в 59,4 тысячи рублей оставшейся зарплаты, то аналогичный отпуск в августе принесет лишь 55 тысяч рублей. Таким образом, выбирая для поездки август, работник теряет около 4,4 тысячи рублей по сравнению с июльским периодом.

Нюансы планирования летнего графика

Экономисты подчеркивают, что выгода отпуска напрямую зависит от стоимости одного рабочего дня: чем их больше в месяце, тем дешевле обходится пропуск службы. Пока одни рассчитывают чеки, другие сталкиваются с иными проблемами планирования — например, когда школы закрывают двери перед старшеклассниками, заставляя родителей экстренно менять график отдыха. В любом случае, август остается востребованным месяцем, несмотря на отсутствие "праздничных" бонусов к продолжительности отдыха.

"При планировании бюджета важно помнить, что отпускные рассчитываются по среднему заработку за год, а зарплата — по количеству рабочих дней в конкретном месяце. Разница в два дня может лишить вас суммы, эквивалентной стоимости нескольких походов в магазин", - объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о планировании отпуска

Почему выгодно брать отпуск в месяцы с большим количеством рабочих дней?

В такие периоды стоимость одного рабочего дня минимальна. Следовательно, замена рабочих будней отпускными выплатами, которые считаются по среднему показателю за год, наносит меньший урон итоговому доходу за месяц.

Влияют ли государственные праздники на размер отпускных?

Праздничные дни не включаются в число календарных дней отпуска и не оплачиваются, но они продлевают само время отдыха. С финансовой точки зрения выгоднее отдыхать в те месяцы, где праздничных дат нет совсем.

Как рассчитать сумму выплат за август 2026 года?

Необходимо сложить сумму начисленных отпускных и зарплату за фактически отработанные дни. В августе 2026 года при стандартной пятидневке будет 21 рабочий день, что делает его менее выгодным, чем июль с 23 рабочими днями.

Можно ли потерять в деньгах, если уйти в отпуск в августе?

Да, по сравнению с самым выгодным месяцем года разница может составить несколько тысяч рублей. Это связано с тем, что расчетный коэффициент оклада в августе выше, чем в месяцах с максимальным числом рабочих смен.

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